L'écrivain Pierre Cherruau meurt noyé en cherchant à sauver son fils

Auteur d’une dizaine de romans, l’écrivain Pierre Cherruau, âgé de 48 ans, est décédé dans un accident. Durant ses vacances en famille, il s’est élancé pour sauve son fils de 10 ans, alors en difficulté dans l’eau. Pris par le courant de la baïne, l’auteur s’est noyé.



Selon Sud-Ouest, c’est sur une plage de Soulac-sur-Mer (Gironde) que le drame s’est déroulé. Le drapeau rouge était pourtant affiché sur la plage, et l’océan très remonté. Pourtant, le fils de Pierre Cherruau s’est lancé dans l’eau, et rapidement n’a plus réussi à contrôler la situation.

Son père et son oncle se sont précipités pour le sauver, et finalement, l’enfant a pu être sauvé. Cependant, son père était en arrêt cardio-respiratoire quand les équipes de secours sont arrivées.

C’est avec beaucoup de tristesse que @ScPoBx a appris la disparition accidentelle de Pierre Cherruau, diplômé 1990. Grand reporter, excellent spécialiste de l’Afrique, il était resté fidèle à l’école qui l’avait formé. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/ML6CdthyRO — Sciences Po Bordeaux (@ScPoBx) August 20, 2018

mes pensées vont aux proches et aux collègues de Pierre Cherruau, qui portait si bien l’Afrique dans son cœur et ses romans. J’avais eu l’honneur d’accueillir cet excellent journaliste dans les équipes de @radiofrance. https://t.co/Vpq4S7Fuon — Laurent Guimier (@laurentguimier) August 20, 2018

Écrivain et voyageur, son dernier ouvrage, De Dakar à Paris. Un voyage à petites foulées fut publié par Calmann-Lévy en 2013. Il avait pris part au lancement de la version Afrique de Slate, avec Jean-Marie Colombani. Lui-même était grand connaisseur du continent. Durant une vingtaine d’années, il effectua plusieurs séries de reportages, et anima un blog, DakarParis, sur le site du Monde.

Il fut attaché régional pour l’audiovisuel à l’Ambassade de France au Nigeria. Il vécut plusieurs années entre ce pays et le Bénin. Sa carrière de journaliste se poursuivit au service Afrique de Courrier international.