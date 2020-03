L'écrivain Pierre Madaule est mort

« Il plaçait Maurice Blanchot au Panthéon de la littérature mondiale. Ses interlocuteurs étaient Jacques Derrida, Roger Laporte, Jean Suquet et bien d’autres encore. Il avait de l’œuvre de Maurice Blanchot une lecture particulière, inspirée, biblique, sans cesse renouvelée, comme une eau dans laquelle on aime à plonger, ne reconnaissant plus le dedans du dehors, enfermé dans une œuvre qui vous enlace », raconte son fils Stéphane Madaule sur son blog hébergé par le journal La Croix.Catholique pratiquant, engagé au sein du Parti socialiste unifié, Pierre Madaule est l'auteur d'une œuvre consacrée à Maurice Blanchot, avec lequel il a mené une correspondance pendant près de 50 ans. Une tâche sérieuse ?, récit d'une « quête intellectuelle et spirituelle » publié par les éditions Gallimard en 1973, avait été suscité par l'œuvre de Blanchot, disparu en 2003.Madaule était un lecteur de Blanchot « qui a fécondé une même œuvre toute sa vie, jusqu’à l’obsession, ne voulant s’en détacher, n’arrivant plus à s’en défaire, comme dans une crypte où l’on voudrait s’ensevelir à jamais », indique Stéphane Madaule.