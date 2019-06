L'écrivain sicilien Andrea Camilleri hospitalisé : état de santé très grave

premio chiara, CC BY 2.0



“I Cinque stelle sono politicamente nessuno, letteralmente appiattiti. Salvini con il rosario mi dà un senso di vomito, è chiaro che è strumentale”.



Âgé de 93 ans, Camilleri s’apprêtait à se rendre pour la première fois aux Thermes de Caracalla, ce 15 juillet. Il devait assister au spectacle inspiré de son ouvrage Autodifesa di Caino. « Si je le pouvais, je voudrais finir ma carrière assis sur une place, à raconter des histoires et à la fin de mon récit, traverser le public avec dans la main ma coppola [NdR : la casquette sicilienne]. »En Italie, son dernier ouvrage, Il cuoco dell’Alcyon, vient d’être publié par Sellerio, tandis qu’en France, c’est La pyramide de boue , traduit par Serge Quadruppani, qu’a fait récemment paraître Fleuve.La série Montalbano a été à ce jour traduite dans 30 langues, et les ouvrages de Camilleri se sont écoulés à plus de 20 millions d’exemplaires en Italie – une centaine de titres publiés, dont une trentaine concernant Montalbano.Camilleri a été admis à 9h15 ce 17 juin, en raison de problèmes cardiorespiratoires, a indiqué l’hôpital. Si les médecins n’ont pas fourni plus d’éléments depuis sa réanimation à peine arrivé dans l'établissement, son état général était qualifié de « très sérieux ».Il n’avait rien perdu de sa verve, ces derniers jours, ayant partagé sur les réseaux sociaux une diatribe contre le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini. L’écrivain avait violemment contesté le recours au chapelet, par le dirigeant de la Lega, durant la campagne électorale. « Ça me donne envie de vomir », affirmait Camilleri.À plusieurs reprises, il avait exprimé ses craintes d’assister à une montée et un retour du fascisme dans le pays, faisant explicitement allusion à Salvini