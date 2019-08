L'écrivain sino-australien Yang Hengjun accusé d'espionnage par la Chine

Yang Hengjun (via Twitter)

Ce qui ressemblait déjà à l'arrestation arbitraire d'un opposant vient de prendre un tour encore un peu plus dramatique pour l'écrivain sino-australien Yang Hengjun, désormais officiellement accusé d'espionnage par la Chine. En janvier dernier , l'auteur s'était rendu en Chine, depuis New York, afin d'obtenir un visa de résidence en Australie pour son épouse et sa belle-fille.Selon les informations communiquées par les amis de l'écrivain, lui et son épouse auraient été interrogés pendant plus de 12 heures à l’aéroport de Guangzhou, avant que cette dernière ne soit relâchée. L'auteur, lui, a été assigné à résidence, avant son transfert dans un centre de détention, ce qui annonçait déjà un chef d'accusation officiel.Ce dernier est tombé, et, sans surprise, Hengjun est accusé d'espionnage, ce qui lui interdit tout contact ou échange de documents avec ses avocats, selon Shang Baojun, qui assure sa défense à Pékin. Pour Rob Stary, son avocat australien, l'accusation d'espionnage est particulièrement grave, car elle pourrait déboucher sur une condamnation à mort.L'épouse de l'auteur, Yuan Xiaoliang, reste quant à elle assignée à résidence.