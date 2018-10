L'écrivain suisse Metin Arditi fait Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres

L'écrivain suisse francophone Metin Arditi recevra, le 23 octobre prochain, les insignes de Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres, annonce le ministère de la Culture. Pour rappel, l'ordre des Arts et des Lettres récompense « les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde ».

Metin Arditi (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Quelques jours après sa nomination au poste de ministre de la Culture, Franck Riester remettra à l'écrivain Metin Arditi les insignes de Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres. Institué le 2 mai 1957, l'ordre des Arts et des Lettres est décerné à des écrivains et artistes.

Metin Arditi a publié une douzaine de romans et quelques essais, dont Le Turquetto (Actes Sud, 2011), Juliette dans son bain (Grasset, 2015), Mon père sur mes épaules (Grasset, 2017). Il a récemment publié Carnaval noir, toujours chez Grasset.

