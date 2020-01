L'écrivaine Ariane Fornia condamnée pour diffamation envers Pierre Joxe

Après avoir accusé Pierre Joxe, ancien ministre socialiste de l'intérieur, d'agression sexuelle sur son blog en 2017, Ariana Fornia a été condamnée pour diffamation. Pour le tribunal judiciaire, les faits relatés par l'écrivaine française n'étaient pas fondés, et auraient causé « discrédit » et « opprobre » à l'homme politique.



Pierre Joxe - Fondapol CC BY SA 2.0

C'est en 2017, en pleine déferlante #metoo, qu'Ariane Fornia explique sur son blog Itinera magica comment elle a été « agressée par un ancien ministre de [François] Mitterrand » lors d'une représentation à l'Opéra Bastille. Les faits remontent à 2010 : l'écrivaine avait 20 ans tandis que l'homme était septuagénaire.Si sur le blog, l'identité de l'auteur de l'agression était restée anonyme, le nom de Pierre Joxe finit par être découvert par une journaliste de L'Express, ce que la jeune femme reconnaît par la suite. Ce dernier a cependant nié toutes les accusations, les qualifiant de « blague » et d’histoire « à dormir debout ». ll indiquait ne pas connaître Ariane Fornia et se déclarait prêt à aller en justice Ce qu'il a fait quelques mois après puisqu'il décide de la poursuivre pour diffamation. Son avocat dénonçait le « grave préjudice moral », qui portait atteinte « à [l’]honneur et à [la] considération » de l'homme politique. « Si on fait l’analyse des propos de cette dame, il y a des contradictions », plaidait-il déjà en 2018. « Elle parle d’entracte, alors qu’il n’y en a pas. Et puis, le rang VIP, à l’Opéra Bastille, est l’un des rangs les plus exposés. Il ne fait pas noir. »