L'éditeur d'une biographie de Romy Schneider attaqué pour diffamation

Les éditions de l’Archipel font face à une procédure juridique, intentée par Daniel Biasini, ex-mari de Romy Schneider. En cause, la biographie rédigée par Alice Schwarzer, journaliste engagée. Selon l’ex-mari, l’ouvrage verserait dans la diffamation et les injures publiques.





Alice Schwarzer et Romy Scheider se rencontrèrent le 12 décembre 1976, dans le penthouse de la première. L’actrice se confiera durant cette soirée, comme rarement elle ne l’avait encore fait, assure l’éditeur.

La maison d’édition publie ainsi cette biographie, avec la présentation d’une « Romy Schneider qu’on ne connaissait pas, à la fois courageuse et craintive, révoltée et conformiste, surdouée et rongée par le doute ».

L’actrice y raconte ainsi « sa mère, qu’elle soupçonne d’avoir eu une liaison avec Hitler, son beau-père qui a voulu abuser d’elle, ce voisin qui la traîna derrière des buissons alors qu’elle n’avait que cinq ans ». Et bien entendu, elle parle d’amour, de ses relations parfois compliquées, ou encore de ses aventures avec d’autres femmes.

Or, c’est contre l'ensemble de cet ouvrage que Daniel Biasini a décidé de porter plainte – la biographie avait été publiée en Allemagne en 1998 (traduction en français par Jean-Marie Argelès).



Une procédure pour diffamation et injures

L’ancien journaliste, marié à Romy de 1975 à 1981, réclame en effet 50.000 € de dommages et intérêts, outre la somme de 5000 € au titre des frais de procédure et l’insertion d’un communiqué dans l’ouvrage et sur le site de l’éditeur.

Dans le livre, on découvre en particulier l’inquiétude de l’entourage de l’actrice et les circonstances douloureuses du divorce avec Daniel Biasini. Il reprend notamment la longue interview accordée le 12 décembre 1976 par la comédienne à la journaliste allemande pour le premier numéro du mensuel féministe Emma, qu’elle dirige toujours.



L’ouvrage et et la rencontre du 12 décembre 1976 avaient fait l’objet d’un documentaire inédit consacré à Romy Schneider, intitulé « Conversation avec Romy Schneider », diffusé sur Arte le 16 septembre dernier.