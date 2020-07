L'éditeur Dalloz lance une campagne de soutien aux librairies

Préserver le métier, les lieux

Toute affiche commence par une illustration, et pour ce faire, c’est à Mathieu Persan — qui a réalisé de nombreuses couvertures de titres, et durant le confinement, celle qui a fait le tour du monde, déclinée et traduite :L’idée de la maison Dalloz est « d’inciter le grand public (et pas seulement nos clients orientés très juridiques) à soutenir les libraires et à effectuer leurs achats en librairies », nous indique Edmond Villory, responsable du secteur librairie, et chargé de marketing.« Au-delà de simples considérations économiques auxquelles nous sommes bien entendu soumis, c’est l’amour des livres et des librairies qui a principalement motivé cette campagne de communication », reprend-il. Laquelle va s’articuler autour de différents supports — affiches, stickers, marque-page en librairies, réseaux sociaux, newsletters, jeu-concours…Considérant les difficultés économiques, et le retour parfois timide des lecteurs, tout éditeur a pu constater que les services en ligne avaient pris une grande importance. En cherchant à interpeller le lectorat, et le grand public plus largement, Dalloz cherche un consensus.Et appuyée par le travail de Mathieu Persan, qui s’était lui-même illustré par un engagement dans plusieurs causes, la maison revendique la nécessité d’un retour dans les librairies. « Pour préserver notre accès à la culture, pour préserver le métier de libraire dont les connaissances, l’expertise et les conseils sont de précieux atouts dans la démarche d’achat d’un livre, finalement pour préserver un lieu de rencontres et un art de vivre qui nous appartient à tous, retournons en librairie », assure-t-on plus solennellement.La campagne sera lancée vers la fin de l’été, et dans le même temps, un jeu-concours devrait suivre — susceptibles d’intéresser tant les étudiants en droit que les fans du travail de Mathieu Persan…Outre l’affiche en format A3, sera également disponible un sticker, type Guide Michelin : les demandes (sous réserve de stocks disponibles) sont à adresser à e.villory@dalloz.fr.