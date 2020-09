L'éditeur Dalloz organise un jeu concours pour soutenir les librairies

< >

« L’objectif premier du jeu-concours est de faire revenir les gens en librairie » indique Edmond Villory, responsable du secteur librairie, et chargé de marketing. « A la fin du confinement il nous restait du budget, et la question de comment utiliser cet argent s’est posé. On avait le choix de mettre en avant des ouvrages, mais la promotion semble quelque peu inutile les clients ne se déplacent tout simplement plus en boutique. »Les équipes de l’éditeur ont alors mis en place un projet qui s’est fait en deux temps. En s’appuyant sur le travail de l’artiste Mathieu Persan, la maison a mené une campagne visuelle en proposant aux librairies des “kit libraire”. En plus de marque-pages et de l’affiche rouge et noir de l’artiste, l’éditeur proposait des stickers qu’il était particulièrement seyant de coller sur les nouvelles vitres de plexiglass qui font aujourd’hui partie du quotidien de beaucoup de commerçants.Aujourd’hui Dalloz lance la seconde partie de son opération, en s’adressant cette fois directement aux lecteurs. Dans un post Instagram publié ce mardi, la maison propose de faire gagner 5 codes civils et 20 sérigraphies signées par l’illustrateur.Au total, à l'image de Galignani, c’est environ 150 libraires qui ont répondu à l’appel de Dalloz partout en France. Autant de boutiques devant lesquelles les lecteurs pourront s’arrêter, rentrer feuilleter les ouvrages, avant de prendre une photo comme preuve de leur passage.En proposant à la fois des cadeaux destinés directement aux spécialistes (code civil) et au grand public (sérigraghie) l’éditeur continue d’assumer son rôle d’acteur culturel : « Au-delà de notre côté spécialiste on voulait revenir à ce qu’on est à la base, à savoir un maillon de la chaine du livre », affirme Edmond Villory.Il n’est ainsi pas impossible de voir encore s’élargir la campagne : des bibliothèques seraient également intéressées par l’initiative et auraient demandées à recevoir des affiches.