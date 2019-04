L’éditeur et rockeur catholique Alain Noël est mort

Alain Noël est décédé le mardi 23 avril 2019, à l'âge de 68 ans. Il est connu pour avoir été le directeur des Presses de la Renaissance pendant une quinzaine d’années. L'ancien éditeur a également fondé la Fraternité Sainte-Croix, à Étampes, dans le diocèse d’Évry, qu'il appelait souvent le « monastère invisible ».





De “ rockeur ” chrétien à éditeur Alain Noël était hospitalisé à Massy depuis le 14 avril 2019 après deux arrêts cardiaques. Il aurait passé toute une semaine en soins intensifs et en coma artificiel. Il est mort le surlendemain de Pâques, le soir du mardi 23 avril. D'après le journal La Croix , ses obsèques auront lieu le samedi 27 avril 2019, à l’église Saint-Basile à Étampes, à 10 heures.



Originaire de Lorraine, Alain Noël a été confronté au milieu professionnel dès l'âge de 14 ans, en tant que typographe. Durant son temps libre, il s'intéresse à l'art et au chant. Il a enchaîné les métiers dans différentes catégories : publicité, marketing, banque ou encore groupe de presse.



Dans les années 1980, il se produit sur scène avec son groupe Alan Nol, en se définissant comme un « rockeur » chrétien. En parallèle, il étudie la théologie à Lyon et gère une communauté charismatique mariale, les Apôtres de la paix, avec le père Jean-Michel Garrigues.



Ce n'est qu'en 1989 qu'il se familiarise avec le milieu de l'édition. Il intègre les équipes de l’éditeur catholique Tequi et y découvre le métier de directeur littéraire. Grâce à son expérience, il développera un réseau de distribution aux éditions Droguet-Ardant avant d'intégrer les équipes de Bayard-Centurion.



Sa rencontre avec Pierre Dutilleul, président à l’époque de Havas Édition, bouleverse son avenir professionnel. Suite à ses recommandations, il prend la direction des Presses de la Renaissance et lui crée une ligne éditoriale. La maison d'édition commence alors à connaître des succès en librairie, avec des titres comme Plus fort que la haine, de Tim Guénard, ou encore Mon testament philosophique, de Jean Guitton.



Alain Noël et son épouse Danielle avaient pour projet de rentrer dans la vie monastique, une fois leurs enfants arrivés à l'âge adulte. En 2008, pour les remercier de leurs nombreux services, le diocèse d'Evry a mis à leur disposition une maison d’Étampes, dans l'Essonne (Essonne), pour une durée de 20 ans. C'est là qu'ils fondent tous deux la Fraternité Sainte-Croix.



Sur le site Internet de la Fraternité, Alain Noël continuait à diffuser des enseignements spirituels et accueillait d'autre part les fidèles qui rejoignaient le couple pour les prières. L'ancien éditeur a tout de même publié quelques ouvrages du haut de son « monastère invisible » dont La puissance des divines promesses (Presses de la Renaissance, 2009), Le Notre Père, échelle du Salut (Mame, 2013) et, plus récemment, L’ADN du chrétien (Mame, 2018).