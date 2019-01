L'éditeur grec Papadopoulos ouvre une filiale jeunesse au Royaume-Uni

rey perezoso, CC BY SA 2.0



Parce qu’il y a moins de distance entre Londres et Athènes qu’entre la capitale grecque et le siège de l’édition nord-américaine, New York, le projet de Papadopoulos semble plutôt malin.Ioannis Papadopoulos, actuel directeur de la maison, ouvrira donc une structure sur le territoire britannique – avec des titres principalement traduits du grec.« La décision de devenir éditeurs de langue anglaise a été prise après que nous avons compris que nombre de nos albums illustrés en grec étaient traduits (et publiés avec succès) dans d’autres langues, mais trop peu en anglais », assure-t-il dans un communiqué diffusé par le Bookseller « La production de livres en anglais est si importante que les éditeurs de ce pays cherchent rarement à traduire des livres, en particulier pour enfants, à partir d’autres langues. Aussi avons-nous décidé de nous atteler à la tâche nous-mêmes. »Les ouvrages seront traduits par Allison Falkonakis, auteure britannique vivant à Athènes. Roy Johnson prendra en charge le développement commercial, et la distribution sera assurée par Saltway.En février prochain, une adaptation du Tour du monde en 80 jours sortira, réalisée par Antonis Papatheodoulou et l’illustrateur Iris Samartzil. En mars, ils proposeront un projet similaire, toujours inspiré de Jules Verne, 20.000 lieues sous les mers.Par la suite, ce sont deux livres sur les mythes grecs qui seront proposés par Philippos Mandilaras et l’illustratrice Natalia Kapatsoulia. Le premier racontera les histoires des douze dieux de l’Olympe, le second sera consacré à Ulysse.Notons que, pour les éditeurs de France, le BIEF organise un séjour Perspectives en Grèce, complétant l’étude de marché du pays que l’organisme va proposer. « Accompagnée d’une chargée d’études du BIEF, une délégation de quatre professionnels français partira durant trois jours à la découverte d’un marché du livre étranger », indique le BIEF.