L'éditeur Macmillan s'essaie au management inclusif

Un chiffre porte-bonheur

Ce lundi les employés de Macmillan Publishing recevaient deux lettres, respectivement signées par le PDG John Sargent, le président Don Weisberg et le chef de l’exploitation Andrew Weber. Ces missives avertissaient le personnel de la création d’un nouveau « comité de gestion » charger de fixer les futurs objectifs de l’entreprise.Composé de 13 heureux élus, ce nouveau comité a été mis en place pour résoudre les problèmes de diversité et de représentation dans le secteur de l’édition. Cette initiative intervient deux semaines après que cinq employés de Macmillan ont initié une action collective au sein du groupe pour protester contre le racisme.« Nous devons changer en tant qu’entreprise. Nous avons besoin de plus de diversité dans les titres que nous publions, de prises de position plus engagées, d’embauche d’un personnel plus diversifié, plus d’inclusivité dans les processus de décision et un dialogue plus ouvert dans toute l’organisation », affirment ainsi Weisberg et Weber dans leur lettre.Cette décision représente une avancée conséquente en ce qui concerne les problèmes de diversité et de représentation dans le secteur de l’édition. Il ne s’agit cependant pas d’une complète passation de pouvoir : les maisons d’édition du groupe resteront des sociétés indépendantes, et les éditeurs continueront de faire rapport directement à Weisberg. En ce qui concerne son rôle, le PDG John Sargent a déclaré qu’il se concentrerait sur les activités internationales, laissant la gestion quotidienne des affaires locales à de nouvelles voix.Le comité, en plus de Weisberg et Weber, comprendra 11 membres issus de différents secteurs de l’entreprise : Guy Browning, Malati Chavali, Erin Coffey, Sonali Goel, Jenn Gonzalez, Helaine Ohl, Leslie Padgett, Dan Schwartz, Natasha Taylor, Jon Yaged, et une nouvelle responsable de la diversité et de l’inclusion, qui relèvera directement de Weber. La première réunion des 13 aura lieu cette semaine.Via Publisher Weekly Crédit photo : Hotel du vin CC BY-ND 2.0