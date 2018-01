L'éditeur Nathan s'engage dans la recherche en sciences cognitives de l’éducation

La maison d'édition Nathan, spécialisée dans l'édition scolaire et jeunesse et propriété du groupe Editis, annonce son soutien à la Chaire Sorbonne NeuroEducation et Créativité du Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Éducation de l’enfant (LaPsyDÉ, CNRS) du Professeur Olivier Houdé. Ce partenariat permettra d'améliorer les méthodes d'apprentissage et d'éducation.

(photo d'illustration, Denis Bocquet, CC BY 2.0)

Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation Paris Descartes, Nathan annonce son soutien à la Chaire Sorbonne NeuroÉducation et Créativité du Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Éducation de l’enfant (LaPsyDÉ, CNRS).

En préambule à cette collaboration, le LaPsyDÉ et les Éditions Nathan s’étaient rapprochés — via la communauté éducative Lea.fr — dès la rentrée 2017 autour de projets de recherche collaborative : ils ont désormais décidé d’approfondir ensemble cette démarche.



Les apports de la recherche en neurosciences du développement, fondées sur des allers-retours du laboratoire à l’école, des échanges féconds et réciproques entre professeurs des écoles et chercheurs, vont nourrir les méthodes d’apprentissage et les outils pédagogiques réalisés par les Éditions Nathan, concourant ainsi au progrès des pratiques éducatives et contribuant à faire reculer l’échec scolaire par l’utilisation efficace de chaque potentiel d’intelligence et de créativité, quel que soit le parcours personnel de chaque apprenant.

« Collaborer avec le Professeur Houdé et son laboratoire permet à Nathan de contribuer au développement de la recherche en sciences cognitives de l’éducation. Cette démarche va aussi alimenter nos réflexions pédagogiques et éditoriales, ainsi que celles de nos auteurs et participera à l’enrichissement de nos manuels, méthodes et outils pédagogiques », souligne Catherine Lucet, Présidente des Éditions Nathan.

Créée en mai 2017 avec le soutien de la Présidence de la République et du Ministère de l’Éducation nationale, la Chaire Partenariale « Sorbonne Neuroéducation et Créativité » a pour vocation d’enrichir graduellement les méthodes éducatives, en transférant les apports scientifiques nouveaux issus de la recherche à la sphère scolaire.



Dans ce contexte, la collaboration avec Nathan permet au LaPsyDÉ de franchir un cap significatif dans la production et la diffusion de savoirs éducatifs à plus grande échelle.

« En visualisant le cerveau en fonctionnement, notamment celui de l’enfant d’âge scolaire, et en observant finement sa structure, on comprend comment chacun peut apprendre efficacement. Pionnières, nos recherches constituent un espoir nouveau contre l’échec scolaire et pour le développement des capacités d’apprentissage tout au long de la vie », précise le Professeur Olivier Houdé — ancien instituteur.