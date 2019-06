L'édition américaine affiche une croissance de 6,7 % au 1er trimestre 2019

Blake Handley CC BY 2.0 (photo d'illustration)

Blake Handley CC BY 2.0 (photo d'illustration)









Avec 2,5 milliards $ de chiffre d’affaires, ce sont donc 6,7 % de ventes de plus que sur la même période en 2018. Pour le seul mois de mars, les éditeurs affichent 733,6 millions $ de revenus, soit 23,7 % de mieux — 140,5 millions $ en 2018.La plus forte croissance observée en pourcentage est celle des livres religieux (+ 20,6 %, passant de 144,7 à 174,5 millions $), mais c’est encore et toujours le segment Jeunesse/Young Adult qui tire le marché (+ 9,7 %, 1008 millions $ contre 984,2 millions $ en 2018).En termes d’ouvrage, le grand format ou hardback affiche 17,8 % de croissance, soit 192,8 millions $.L’audiolivre dématérialisé poursuit son envolée lyrique : 35,3 % de mieux sur le T3 2019, passant de 98,7 millions $ à 133,6 millions $. Pour le livre audio physique, en revanche, c’est la dégringolade continue : – 17,1 %, soit 7,6 millions $.Le livre numérique, lui, n’en finit pas de diminuer, et perd encore 4,5 % à 244,4 millions $ contre 255,9 millions $ en 2018.Côté scolaire, les revenus sont au beau fixe, avec 7,9 % de croissance, soit 927,6 millions $ contre 859,9 millions $ l’an passé.En somme, tout va bien.