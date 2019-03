L'édition américaine en baisse pour ce début 2019

(photo d'illustration, 401(K) 2012 CC BY SA 2.0)

Le livre audio, toujours une forte croissance





L'AAP note d'abord un début d'année difficile pour les ouvrages adultes, en fiction comme en non-fiction, avec une baisse du chiffre d'affaires de -7,3% par rapport à la même période en 2018. À l'inverse, jeunesse et young adulte (+ 4,3%), mais aussi édition religieuse (+ 8,1%) compense partiellement cette baisse.Si les ouvrages adultes perdent du terrain, explique l'association, c'est notamment dû à la baisse du chiffre d'affaires des livres reliés : -7,8% par rapport à janvier 2018. À l'inverse, dans la catégorie édition religieuse, le chiffre d'affaires enregistre une augmentation de 19,0% par rapport à l'année précédente alors que celui des livres de poche ou des livres numériques a diminué.Pour les livres jeunesse ou young adulte, on note une augmentation du chiffre d'affaires des livres reliés, mais aussi des poches, avec cependant une baisse des ebooks.Encore et toujours une croissance fulgurante pour le livre audio en téléchargement. Il reste en effet le format affichant la plus grande croissance avec une augmentation du CA de 36,1%, une hausse qui concerne les livres adultes, la jeunesse, le young adulte ou encore l'édition religieuse.En revanche, le CA des livres numériques continue de diminuer par rapport aux années précédentes, affichant une baisse de -4,9% en janvier 2019 par rapport à la même période en 2018.L'édition savante, elle, connaît une nette baisse, et ce, dans toutes les catégories (enseignement supérieur, presse universitaire, ouvrages professionnels, enseignement primaire).Via L'Association of American Publishers