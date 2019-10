L'édition américaine poursuit sa bonne année 2019

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les six premiers mois de l'année avaient annoncé la couleur , et la situation reste au beau fixe pour les éditeurs américains. Les données partagées par l'association des éditeurs américains (Association of American Publishers, AAP), tirées des résultats financiers des maisons d'édition membres, font état d'une hausse du chiffre d'affaires de 5,9 % en juillet 2019, par rapport au même mois de l'année précédente.Dans le domaine de la vente d'ouvrages grand public, la hausse du chiffre d'affaires atteint 6,7 %, avec une croissance record de 17,5 % des revenus tirés de la vente de livres audio dématérialisés, dont le résultat atteint 47 millions $ pour le mois de juillet 2019. À l'inverse, le livre audio physique, lui, poursuit sa descente aux enfers, perdant 22,3 % pour ne représenter que 3 millions $.Les secteurs jeunesse et young adult sont toujours aussi porteurs, et connaissent une hausse de 16,6 % pour réunir 160 millions $. Même les ouvrages destinés aux adultes font état d'une croissance de 3,9 %, pour représenter 384 millions $.Du côté des formats, notons que le livre numérique, qui connait depuis plusieurs mois un désamour remarqué, enregistre une légère croissance, de 0,4 %, pour représenter 83,5 millions $.