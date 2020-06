L'édition attaque la “bibliothèque d'urgence” d'Internet Archive, un “site pirate”

Un procès aux grands enjeux s'annonce dans le milieu de l'édition, après la plainte déposée par les groupes Hachette, Harpercollins, John Wiley et Penguin Random House, soutenue par l'association des éditeurs américains (AAP). Dans le document, porté à la connaissance de la Cour de district sud de New York, les plaignants accusent la plateforme Internet Archive d'être « impliquée dans une vaste violation délibérée du droit d'auteur ».



« Sans aucune licence ni paiement aux éditeurs et aux auteurs, [Internet Archive] scanne des ouvrages imprimés, stocke de manière illégale ces numérisations sur ses serveurs et distribue des exemplaires de ces copies par l'intermédiaire de sites publics », relève encore la plainte des éditeurs. D'après ces derniers, la plateforme aurait donné accès à près de 1,3 million d'ouvrages numérisés.



Une “bibliothèque d'urgence”, la goutte d'eau



La tension entre la plateforme Internet Archive, gérée par une organisation non gouvernementale, et les éditeurs de livres ne date pas d'hier. D'ailleurs, le conflit a débordé sur les voisins canadiens



Internet Archive a toujours assuré que cette fonctionnalité était légale : d'abord parce que l'ouvrage imprimé, dont a été tiré la numérisation, fait partie des collections d'une bibliothèque partenaire, qui l'a acquis légalement. Ensuite, parce que le « prêt » de l'exemplaire numérique est encadré pour correspondre aux conditions de prêt de l'exemplaire imprimé : un seul exemplaire est disponible au prêt, protégé par un verrou numérique qui empêche sa lecture après la période de prêt (de deux semaines, généralement).



Ce « prêt numérique contrôlé » avait déjà fait l'objet de nombreuses critiques de la part des organisations d'auteurs et d'éditeurs, qui y voyaient une attaque directe à l'économie du livre et une extension un peu trop hardie du prêt en bibliothèques. Mais



Cet établissement reprenait les principes du « prêt numérique contrôlé », mais en supprimant les listes d'attente et en rendant les livres disponibles au prêt à plusieurs personnes simultanément. Une nuance qui a incité les éditeurs à réagir, pour dénoncer le prêt numérique contrôlé, une « théorie inventée de toutes pièces », d'après la plainte mise à disposition par

Une bataille légale en vue