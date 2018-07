L'édition et la promotion des littératures traduites : journée d'étude

Le vendredi 16 novembre 2018, l'ALCA, Agence Livre Cinéma et Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, s'associe au festival des littératures étrangères, Lettres du monde, pour une journée d'étude consacrée à l'édition et à la promotion des littératures traduites. De la constitution de la ligne éditoriale à la promotion en passant par la cession de droits, un parcours complet est proposé.

(photo d'illustration, ricardo, CC BY 2.0)

9h : accueil des participants

Introduction aux littératures traduites en France



Intervenants : un représentant du CNL et Coralie Grimand, directrice générale de l’ALCA (agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine)

10h

Constituer la ligne éditoriale d’un catalogue de littératures étrangères



Le témoignage de quatre éditeurs de Nouvelle-Aquitaine

Intervenants : Dominique Bordes pour les éditions Monsieur Toussaint Louverture, Marc Torralba pour Le Castor Astral, Sophie de la Marlière pour les éditions Mirobole.



Créé en 1975 et publiant 40 titres par an, basé à Bègles, Le Castor Astral est attentif à toutes les formes d’expression littéraire, en passant par la découverte d’auteurs contemporains étrangers.



Monsieur Toussaint Louverture est une maison d’édition créée en 2004, entièrement consacrée aux marges de la littérature, soit la recherche d’auteurs ou de livres oubliés, soit la recherche de nouveaux auteurs et de nouvelles écritures.



Les éditions Mirobole proposent depuis 2013 la découverte de mondes peu connus : la littérature d’anticipation russe, le polar polonais, l’absurde moldave, le feel-good suédois, ou encore le whodunit version turque.

Cession de droits, achat de licence et rôle de l’agent littéraire



Intervenants : Nadège Agullo pour les éditions Agullo, Emmanuel Bouteille pour les éditions Akileos et Magalie Delobelle, agent littéraire (agence So far so good).



Les éditions Agullo ont été créées en 2016 et leurs livres s’inscrivent dans un monde où la curiosité et

l’appétence de l’autre sont les meilleurs remèdes contre la peur et l’ignorance ; où un grain de fantaisie, un point de vue décalé et une dose d’humour sont les ingrédients nécessaires à une bonne lecture.



Akileos est une maison d’édition spécialisée en bande dessinée créée en 2002, basée à Talence, qui consacre son temps à dénicher de nouveaux talents et s'intéresse à l’association de l’image et du texte sous toutes ses formes.



SO FAR SO GOOD Agency est une agence littéraire tournée vers l’ailleurs, à la découverte de nouveaux talents sans restriction quant à leur langue ou pays d’origine. SFSG représente les droits internationaux et audiovisuels d'une poignée d'auteurs français et étrangers et les catalogues d'éditeurs indépendants sur la scène internationale.

Pause déjeuner

13h30

Vie d’un livre traduit : découverte, traduction, publication et promotion



Intervenants : Susan Juul pour les éditions Gaïa, Oliver Gallmeister pour les éditions Gallmeister, et Solène Bouton, correctrice, Présidente de l’association des correcteurs de langue française.



Gaïa Éditions a vu le jour en 1991 dans Les Landes. Le nom de la maison d'éditions est lié à l'idée initiale d'emmener les lecteurs faire le tour de la Terre par les livres. Vaste programme ! Le projet a été quelque peu recentré, pour approfondir les domaines qui font aujourd'hui la spécificité de Gaïa : littératures nordique, française, des Balkans. Quelques incursions littéraires ponctuelles en Allemagne, en Italie et dans plusieurs pays anglophones ont également vu le jour.



Depuis 2006 les éditions Gallmeister se consacrent à la découverte des multiples facettes de la littérature américaine, devenant l’unique éditeur français à se spécialiser uniquement dans ce domaine.



Correctrice, assistante d’édition et rédactrice, Solène Bouton travaille dans l’édition depuis plus de quinze ans. En 2017, elle fait partie du petit groupe de correcteurs qui réfléchit à la création d’une association visant à fédérer ces professionnels souvent isolés, à donner de la visibilité à ce métier méconnu. L’Association des correcteurs de langue française (ACLF), dont elle est la présidente, est née en mars 2018.

Et la création ? Étapes de travail entre l’auteur et le traducteur



Intervenants : Brian Van Reet, auteur et Michel Lederer, son traducteur.



Brian Van Reet est né et a grandi à Houston. Il rejoint l’armée américaine à la suite du 11 septembre, combat en Irak et est décoré de l’étoile de bronze du courage. Après son départ de l’armée il étudie l’écriture narrative et de scénario, certains de ses récits et essais ont été repris dans le New York Times et le Washington Post . Le fer et le feu est son premier roman, il a connu un grand succès au États-Unis et est traduit dans de nombreuses langues, dont en français aux éditions de l’Olivier.



Michel Lederer est traducteur de l’anglais (États-Unis, Écosse, Irlande, Canada), Prix Coindreau (1993), il collabore avec les éditions Gallimard, Albin Michel, l’Olivier… et traduit des auteurs tels que Saul Bellow, Henry Roth, James Welch, Sherman Alexie…

Place des littératures traduites dans les manifestations littéraires



Intervenants : Sandrine Pantaléao pour Étranges Lectures et Cécile Quintin pour le festival de littératures étrangères Lettres du monde



Étranges Lectures propose depuis plus de 10 ans aux périgourdins la découverte de littératures étrangères en traduction à travers des séances de lectures publiques confiées à des comédiens professionnels et introduites par des spécialistes de la langue concernée (universitaires, traducteurs … ). Six œuvres classiques, modernes ou contemporaines forment le programme de chaque saison.



Depuis 2003 Lettres du monde, festival des littératures du monde, invite une quinzaine d’écrivains étrangers et français, éditeurs, traducteurs, pour un programme de rencontres littéraires dans les médiathèques, bibliothèques, librairies, lycées, universités de la Nouvelle-Aquitaine.