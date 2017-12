L'édition française s'ouvre à l'autopublication

La porte s’était entre-ouverte en octobre lorsque le Syndicat National de l'Edition avait apporté son soutien à la Journée du Manuscrit Francophone. A cette occasion, son Directeur Général Pierre Dutilleul déclara : « Ce qui est important, c’est que les français écrivent. »





Henri Mojon, lors de la Journée du Manuscrit Francophone Henri Mojon, lors de la Journée du Manuscrit Francophone





Organisateurs de cet événement avec Actualitté, les Editions du Net ont été acceptées le 20 décembre par le bureau du Syndicat National de l'édition comme nouveau membre.



Première plateforme d'édition IAD



Première plateforme d'édition IAD (Impression à la demande) française dans le monde, les Editions du Net publient et distribuent des livres papier dans toutes les librairies et sur tous les sites ou applications de livres. Aujourd'hui sa plateforme héberge 350.000 livres dont ceux de la BNF, de l'INSEE, de l'OFCE et de 30 éditeurs.



Elle est ouverte aux auteurs via son site internet – avec un comité de sélection - et avec plus de 4000 livres au catalogue venant de 35 pays, elle est la première plateforme d'autoédition française. Les meilleurs livres et les meilleures ventes sont édités par notre maison d'édition LEN Editions distribuée par CED-CEDIF avec une mise en place en librairie.



En 2017, les Editions du Net ont publié dans la collection LEN POD 240 000 livres et manuscrits anciens en partenariat avec la BNF. L'ensemble de ces titres sont diffusés et référencés par leur numéro ISBN. Les chiffres de ventes de ce noël montrent que cette collection est un vrai succès.



« Notre plateforme logicielle représente un investissement supérieur à 500 000 euros et elle est en avance sur les principales plateformes concurrentes », explique Henri Mojon, président des Editions du Net.

Une offre mondiale française



Aujourd’hui la seule plateforme d’édition mondiale de livres IAD est celle d’Amazon qui est construite en opposition aux libraires et aux éditeurs et sans beaucoup de respect pour le droit d’auteur.



Une seconde offre devrait bientôt être disponible puisque China Litterature a levé 1,1 milliard $ sur la bourse de Shanghai pour la créer.



« Est-il concevable qu’il n’y ait pas de plateforme d’édition mondiale française, la France étant le pays de la pensée universelle ? », demande Henri Mojon.



Les Editions du Net entendent désormais relever ce défi et souhaitent s’introduire en bourse en 2018 pour créer une plateforme mondiale au service de l’édition française.