L'édition québécoise se dote d'une antenne à Paris pour la promotion des auteurs

Pour assurer une meilleure promotion des auteurs du Québec, l’Association Nationale des Éditeurs de Livres vient de mandater la société Communications Jo Ann Champagne. Cette dernière ouvre ainsi un bureau à Paris, pour créer un pont entre les deux pays, et assurer tant la promotion que les relations presses des maisons membres de l’ANEL. Premier défi, le salon du livre de Paris.

Jo Ann Champagne © Martine Doyon photographe

Les Communications Jo Ann Champagne Inc. ont été créées en 1991 par Jo Ann Champagne, détentrice d’un certificat en relations publiques de l’Université de Montréal et membre des communicateurs scientifiques du Québec, après qu’elle a été libraire, puis éditrice pour Bellarmin, Fides et sa propre maison, les Éditions L’Essentiel. Jo Ann Champagne est également l’auteure du livre Une incorrigible passion (Fides, 2016), auquel ont participé des personnalités majeures des deux côtés de l’Atlantique.

Spécialisées dans les stratégies de communication ciblées, les relations de presse, l’accompagnement d’auteurs, la conception et la réalisation d’activités, de lancements, de conférences et d’événements spéciaux, la conception d’outils de communication et de campagnes de relations publiques (communiqués, dossiers de presse, promotion sur les réseaux sociaux, etc.), ou encore la gestion de crise. La société assure se consacrer depuis plus de 25 ans à la promotion du livre et de la culture dans toutes leurs incarnations.

Elles ont pu développer une large palette de compétences à partir d’un regard éclairé sur le monde de l’édition et des arts, nourri par la participation à de nombreux salons et manifestations (Francfort, Montréal, Québec, Livre Paris, Brive-la-Gaillarde, Namur, Saint-Pétersbourg...). Elles ont constitué un vaste réseau de relations professionnelles et amicales au sein des industries culturelles et des médias au Canada et en Europe.



Depuis le mois de septembre 2017, la société est installée à Paris, mandatée l’ANEL pour « faire rayonner la littérature, auteurs et écrivains du Québec au prochain salon Livres Paris ». Mais d’autres événements sont en vue comme le Marché de la poésie, qui a offert à la Belle Province d’être l’invité d’honneur.

Dans les missions qui seront les siennes, la structure prendra en charge une multitude de services : communication et relations médias dans les différents pays francophones, établissement de partenariats, participation à des événements et manifestations, organisation de tournées d’auteurs, recherche d’un diffuseur et/ou d’un distributeur, interface avec la diffusion-distribution, relations libraires en complément du travail du diffuseur.

Le projet est simple, en somme, « développer significativement la présence du livre, des éditeurs, des auteurs et des artistes québécois et canadiens francophones en Europe ». Simple, mais ambitieux...