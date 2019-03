L'édition scientifique se met aussi au livre audio

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Diffusion des connaissances par les tympans

Les presses universitaires de Cambridge sont très fières d'annoncer la parution de leurs premiers livres audio, produits avec la société spécialisée Sound Understanding. Ce sont 5 titres qui ouvriront le catalogue de l'éditeur académique et scientifique, présentés en avant-première à la Foire du Livre de Londres, organisée du 12 au 14 mars prochain dans la capitale britannique.Comme des titres destinés au grand public, les audiolivres des presses universitaires de Cambridge seront accessibles chez plusieurs revendeurs, mais aussi à travers les services d'accès en streaming. Les livres audio pourront aussi être achetés auprès de l'éditeur.« Les usages évoluent et nous devons évoluer avec eux. L’audio est un moyen de plus en plus populaire et important pour profiter des livres et nous devons explorer son potentiel pour rendre le travail fantastique de nos auteurs accessibles plus largement », explique Mandy Hill, responsable de l'édition académique au sein des presses universitaires de Cambridge.



« En tant que presses universitaires, notre rôle est de diffuser les connaissances : il est tout à fait logique d'observer ce que les livres audio peuvent apporter pour assurer l'impact le plus fort possible aux recherches et informations », poursuit-elle.



En effet, les 5 titres mis en avant par les presses universitaires serviront de galop d'essai, avant une extension à plus de titres en cas de succès. Les ouvrages proposés en livres audio sont volontairement adressés au grand public, et abordent des sujets de société brûlants ou sulfureux : on compte un titre sur l'économie de l'attention, un autre sur le réchauffement climatique, sur la menace nucléaire au XXIe siècle ou encore sur l'histoire des drogues.



Le livre audio, outil d'alphabétisation ?



Dans le détail, les titres sont les suivants : Stand out of our Light, Freedom and Resistance in the Attention Economy de James Williams, There Is No Planet B de Mike Berners-Lee, The Ape that Understood the Universe, How the Mind and Culture Evolve de Steve Stewart-Williams, On the Brink, Trump, Kim, and the Threat of Nuclear War de Van Jackson et, pour finir, Crack, de David Farber.



En 2018, aux États-Unis la croissance du livre audio chez les éditeurs traditionnels a été de 37,1 %, soit 127,1 millions $ de mieux qu’en 2017, pour atteindre 469,3 millions $ de chiffre d'affaires. Un chiffre qui reste modeste, bien sûr, mais qui annonce un avenir radieux pour la lecture que l'on écoute.