L'éditrice Marie-Claude Char élevée grand officier de l'ordre national du Mérite

(photo d'illustration, Sunny Ripert, CC BY-SA 2.0)

À la dignité de grand officierMme Char, née Billet (Marie-Claude, Andrée), éditrice. Commandeur du 23 novembre 2011.Au grade d'officierMme Gogny-Goubert, née Hayot (Corinne, Monelle, Nedjma dite Monelle), éditrice de livres d'art et fondatrice d'une maison d'édition. Chevalier du 11 septembre 2000.Au grade de chevalierM. Lamarque (Philippe, Alphonse), écrivain, correspondant de l'Académie des sciences d'Outre-mer ; 39 ans de services.Au grade de commandeurM. Garouste (Gérard, Roger), artiste peintre, illustrateur, décorateur, sculpteur, membre de l'Académie des beaux-arts, président-fondateur d'une association éducative. Officier du 14 mars 2005.Au grade d'officierMme Pey de Turckheim, née de Turckheim (Sylvie, Odile, Elisabeth), conservatrice en chef honoraire des bibliothèques, exploitante agricole. Chevalier du 4 octobre 2003.Mme Reiser, née Castro (Michèle), réalisatrice et productrice pour la télévision, auteure. Chevalier du 30 septembre 2004.Au grade de chevalierMme Clayssen, née Lefebvre (Virginie, Agnès, Joséphine), directrice chargée de l'innovation dans un groupe d'édition ; 38 ans de services.M. Gévart (Pierre, Jacques), auteur, ancien enseignant, ancien sous-préfet ; 46 ans de services.M. Malraux (Alain, Montgomery, André), écrivain, traducteur, fondateur d'un théâtre ; 49 ans de services.Mme Sibille-de Grimoüard, née Sibille (Claire, Marie, Françoise), conservatrice générale du patrimoine, directrice de la bibliothèque et des archives du Conseil d'Etat ; 32 ans de services.Mme Sonnier, née Chaplain (Corinne, Marie, Josée), conservatrice territoriale des bibliothèques, directrice d'une médiathèque départementale ; 24 ans de services.