L’Église catholique se (re)met à l’heure de l’écriture inclusive

Le 5 novembre dernier, la Conférence des évêques de France ( CEF ) a annoncé dans un communiqué avoir obtenu l’aval du Vatican pour une nouvelle traduction du Missel Romain, le livre qui rassemble les prières permettant de célébrer la messe.Une troisième édition du texte sacré qui accordera une plus grande place aux femmes. Aussi intégrera-t-elle une extension à la formule “mes frères” pour lui préférer “mes frères et mes soeurs”.Ou plutôt ré-intègrera. Car comme l'a précisé Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble et Vienne, et président de la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle, au quotidien La Croix , cette nouvelle traduction répond à un souci de plus grande fidélité au texte original latin. Et d’indiquer que « Cette validation clôt un travail qui a débuté en 2002».En effet, précise-t-il, l’initiative de cette nouvelle traduction avait été faite à la demande de Jean Paul II, en 2001, dans un texte intitulé Liturgiam authenticam. À sa suite, le pape François avait publié le Magnum principium en 2017. Comme le précise le CEF dans son communiqué : «Ce dernier texte demandait aux conférences épiscopales de respecter trois principes de fidélité au texte de l’Editio typica : fidélité au texte original, fidélité à la langue dans laquelle il est traduit, et fidélité à l’intelligence du texte utilisé par les destinataires.»La première édition imprimée de la nouvelle traduction du Missel devrait être publiée en novembre 2020. Sa mise en application dans les paroisses catholiques de France devrait quant à elle être mise en application le premier dimanche de l’Avent de la même année, soit le 29 novembre 2020.Cette version deviendra défintitve à partir du lundi 24 mai 2021, qui correspond au jour de la fête de "Marie, mère de l’Église".