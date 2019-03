L'éléphant Elmer donnera un coup de main aux libraires britanniques

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Outre-Manche, la Booksellers Association, association qui réunit les libraires du Royaume-Uni, a mis en oeuvre depuis plusieurs années une campagne de promotion qui s'appuie sur un mot d'ordre, un slogan, « Books Are My Bag ». L'objectif étant, bien sûr, de mettre en avant la spécificité du lecteur qui achète chez un libraire, de préférence indépendant, et se détourne des multinationales dont l'activité se concentre surtout sur internet.La campagne, imaginée par l'agence M&C Saatchi, se déploie depuis 2013 : elle fait partie des grandes réussites de l'association professionnelle, et de nombreux auteurs ont apporté leur soutien, ces dernières années. Judith Kerr, Philip Pullman, Axel Scheffler ou encore Lauren Child se sont exprimé publiquement sur leur amour des librairies et pourquoi ces lieux du livre sont importants.Les visuels imprimés sur les sacs varient : le slogan, en orange, principalement, mais aussi des éditions spéciales, en fonction des anniversaires et commémorations particulières. Shakespeare a ainsi été mis à l'honneur, mais aussi La belle sauvage, le livre de Philip Pullman et la suite de sa saga À la croisée des mondes.À présent, c'est donc le pachyderme coloré qui s'offre une exposition sans précédent : le 5 octobre 2019, à l'occasion du Bookshop Day, Elmer, le personnage créé par David McKee sera mis à l'honneur pour une édition spéciale des fameux sacs, disponibles dans différentes librairies britanniques.« Je pense qu'Elmer est formidable parce qu'il n'est pas individualiste : il met en avant le fait d'accepter qui nous sommes, réaliser qui nous sommes, et le crier haut et fort. J'espère que les libraires du Royaume-Uni pourront utiliser ce message pour fêter le Bookshop Day et tout ce qui fait que les librairies sont uniques », a souligné David McKee, créateur d'Elmer.Plus d'un million de sacs en tissu auraient été distribués dans les librairies britanniques, participant, espérons-le, à la réduction de l'usage de sacs en plastique et à la réutilisation des contenants.