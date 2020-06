L’ennui des après-midi sans fin de Gaël Faye, bientôt en livre illustré

Il s’agira d’un texte « que l’on écoute comme une histoire, un diaporama d’images et de souvenirs magnifiquement illustré par Hippolyte » précise la maison d’édition.Né en 1976, Hippolyte est l’auteur de plusieurs séries et un des plus grands auteurs de BD reportage. En 2014, il publie notamment La Fantaisie des Dieux (Les Arènes) sur un texte de Patrick de Saint-Exupéry racontant le génocide rwandais.Glissé dans une pochette de papier, un CD accompagnera le livre. Il comprendra deux pistes : la piste vocale de L’ennui des après-midi sans fin, puis la version instrumentale.« L’ennui des après-midi d’enfance était un voyage où le temps m’appartenait, un espace où j’ai fabriqué d’immenses rêves, un monde sans commencement ni fin, comme une phrase qui s’achève par trois points de suspension ».Et pour se replonger dans la version originale, c’est par ici :