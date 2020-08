L'enseigne Cultura critiquée pour son utilisation de l'écriture inclusive

Bonjour @Cultura

Pourquoi ne pas assumer votre tweet sur l'écriture inclusive en le supprimant ?

Vous n'aviez vraiment jamais entendu parler de nous ? pic.twitter.com/RhgRU1omva — Fallait Pas Supprimer (@FallaitPasSuppr) August 3, 2020

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

L'usage de l'écriture inclusive reste une opération à haut risque : le 3 août au matin, sur le réseau social Twitter, l'enseigne Cultura répond à une internaute agacée d'avoir reçu un mail utilisant l'écriture inclusive. Celle-ci s'attache à faire apparaitre les différentes marques d'accord au féminin, pour s'adresser de manière plus correcte aux personnes susceptibles de lire le message. L'écriture inclusive constituerait aussi une réponse à une grammaire et des règles particulièrement orientées dans leur conception Ainsi, le message de Cultura aurait pu être adressé à un·e lecteur·trice, selon la présentation proposée par l'écriture inclusive. L'utilisation de cette écriture « semble un comble pour un libraire » à l'internaute, selon son message posté sur Twitter. Dans sa réponse, l'enseigne indique que « l'écriture inclusive est née de la volonté de faire changer les mentalités sur l'égalité homme/femme par le langage ».« Si cela est un soucis (sic) pour vous, nous ne vous retenons pas », termine le message de l'enseigne, posté sur le réseau social en réponse à l'internaute. Depuis, cette réponse a été supprimée.Or, ce texte a lancé une opération, derrière un hashtag très actif sur Twitter, #BoycottCultura. Des internautes appellent à ne plus se rendre dans les boutiques de l'enseigne pour sanctionner tantôt son usage de l'écriture inclusive, tantôt la réponse envoyée à l'internaute.Contactée par ActuaLitté, l'enseigne ne souhaite pas communiquer « face à l'appel au boycott et aux vives réactions auxquelles nous sommes confrontés (harcèlement de nos collaborateurs en charge des réseaux sociaux, menaces de mort, etc.) ».Évoquant le tweet supprimé de son compte, l'enseigne évoque « une maladresse » et assure que des « mesures nécessaires en interne » ont été prises.L'écriture inclusive enflamme rapidement les passions : l'administration publique l'a bannie de ses communications, quand l'Académie française la qualifie de « danger mortel ». Récemment, un groupe de parlementaires français a déposé un projet de loi pour interdire l'usage de l'écriture inclusive dès qu'une subvention publique est en jeu.