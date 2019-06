L'Enssib à la recherche d'un directeur ou d'une directrice

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Installée à Villeurbanne, l'Enssib est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui assure notamment la formation initiale des conservateurs de l'État et des bibliothécaires de l'État, mais intervient aussi dans le cadre de la formation toute au long de la vie pour les personnels des bibliothèques et au sein des métiers de la documentation des secteurs publics et privésLes conditions d'accès au poste sont les suivantes : une bonne connaissance du monde de la documentation, de l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'information scientifique et technique et des fonctions publiques françaises, ainsi qu'une expérience de la formation, universitaire ou professionnelle, acquise en France ou à l'étranger, dans le domaine des bibliothèques, du livre, de la documentation ou des sciences de l'information.Il faudra bien sûr pouvoir faire valoir une aptitude au management et « à la conduite du changement, traduite par une ou plusieurs expériences réussies », mais aussi une capacité à travailler en partenariat avec les représentants des administrations, des universités, des organismes de recherche, des collectivités, des entreprises et des professions concernés par les activités développées par l'école serait appréciée, en particulier dans un contexte de coopération internationale.Les dossiers de candidature, comprenant un curriculum vitae, une notice des titres et travaux et une déclaration d'intention, de quatre pages maximum, précisant les motivations et les projets du candidat, devront être adressés sous pli recommandé, dans un délai de trente jours (le cachet de la poste faisant foi) à compter de la date de publication de l'annonce par le JORF.La candidature doit être envoyée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, service de la coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche, département de l'information scientifique et technique et réseau documentaire : DGESIP-DGRI A1-3, 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05.