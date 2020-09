L'épée de vérité : L'auteur de fantasy Terry Goodkind est décédé

This morning, Thursday, September 17th, we lost Terry Goodkind. It is a great loss. An unimaginable loss. It is... Publiée par Terry Goodkind sur Jeudi 17 septembre 2020

Né en 1948, Goodkind avait commencé sa carrière… comme menuisier et artisan avant de se lancer dans l’écriture de Wizard’s First Rule en 1994. Et les liens entre son travail et son héros, Richard Cypher, guide forestier, n’ont pas manqué. Cette aventure allait plonger un homme pris dans un univers de magie, découvrant par là même qu’il était le premier sorcier, voué à sauver le monde.Ce premier volume lancera la série Sword of Truth, qui comptera 21 épisodes. Le dernier volume est sorti en janvier 2020.Traduit en France aux éditions Bragelonne par Jean-Claude Mallé, L’épée de vérité s’est vendu à plus de 25 millions d’exemplaires dans le monde.Il s’était également aventuré dans le monde du cinéma, avec Sam Raimi : en 2008, le réalisateur et ABC Studios obtinrent les droits d’adaptation de The Sword of Truth, pour une série télévisée, qui débuta en novembre de la même année : Legend of the Seeker était né.Mais elle prendra fin rapidement, et fut annulée en 2010, malgré les tentatives pour que l’aventure continue.Cette même année 2008, Goodkind frappait fort en signant — et l’audace était à l’époque immense — un contrat d’exclusivité avec Amazon Kindle, ses ouvrages n’ayant alors jamais été publiés en format numérique. Et l’agent de l’auteur de préciser alors que si pour la vente de livres physiques, un gros éditeur peut peser, pour ce qui est de la vente de livres électroniques, il faut se tourner vers les éditeurs du marché : Amazon, Sony... et quelques autres détaillants en ligne. Aujourd’hui, Amazon seul demeure.Le romancier n’avait d’ailleurs pas apprécié d’en découvrir des versions piratées, et s’en était pris de la plus élégante des manières au pirate en question.Goodkind avait développé une conception très forte de l’individu et de sa prééminence sur le collectif, ainsi que Ayn Rand l’avait théorisé.