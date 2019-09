L'escargot qui apprit à se hâter lentement, digne d'un empereur latin

Les escargots qui habitent sous l’acanthe touffue, dans la prairie qu’ils appellent le Pays de la Dent-de-Lion, mènent une vie paisible, lente et silencieuse ; ils sont à l’abri des autres animaux et entre eux s’appellent simplement "escargot".L’un d’eux pourtant trouve injuste de n’avoir pas de nom et surtout il voudrait connaître les raisons de la lenteur. Malgré la désapprobation de ses camarades, il entreprend un voyage qui lui fera rencontrer un hibou mélancolique, une tortue pleine de sagesse, des fourmis très organisées, et gagner un nom à lui.À leur contact, il comprendra la valeur de la mémoire et la vraie nature du courage, ce qui lui permettra de sauver ses camarades lors d’une aventure héroïque pour échapper à la destruction par les hommes.Un nouveau personnage inoubliable rejoint la galerie de Luis Sepúlveda. Une belle histoire qui nous montre comment redécouvrir le sens perdu du temps.Luis Sepulveda, dessins Joëlle Jolivet ; lecture Dominique Pinon – Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur – Métailié – 9782374342832 – 14,99 €