L'espoir au détour d'une page pour les enfants séparés de leur famille

Le but est de faire parvenir des livres en espagnol et/ou bilingues dans les refuges où les enfants sont toujours détenus loin de leur famille à travers tout le pays. Bien que le président Trump ait signé un décret mettant fin à la politique de séparation des familles le mois dernier, l’administration annoncée plus de 2500 enfants encore séparés de leurs parents.

Ne trouvant pas d’association permettant de faire des dons de livres à ces enfants incarcérés, Elizabeth Ballou a contacté Kristin Stadum afin d’en créer une : 2 000 libros était né. D.C. Books to Prisons, l’association où cette dernière est bénévole, distribue déjà des ouvrages dans les prisons à travers 34 États.

Le 14 juillet, le premier chargement avait pu être envoyé par l’organisation en Californie au Crittenton Services for Children and Families et au Texas à Southwest Key avec, dans les cartons, la traduction en espagnol de la saga Harry Potter ou encore du Petit Prince.

Les collectes continuent et l’association est à la recherche de livres neufs ou peu usés, à destination d’enfants du primaire au collège, qui évoquent les cultures latino-américaines, en espagnol ou bien bilingues. Il existe pour le moment quatre points de collecte dans la ville ainsi que deux listes de souhaits, l’une via Amazon et l’autre via le site de la librairie D.C. Politics & Prose. Plus de 2000 bibliothèques se sont jointes au mouvement pour encourager les dons, apprend-on sur leur site.