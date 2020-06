L'État accorde 82 millions € à la filière livre – loin des 500 millions demandés

L'industrie du livre demandait 500 millions € à l'État, (ici https://t.co/RBUTs5bzQM) : @franckriester et @Brunolemaire auront consenti 100 millions au global – en plus de 230 millions € déjà mobilisés sur 2020, donc qui ne comptent pas trop. — Nicolas Gary (@Gehenne1) June 9, 2020

photo : ActuaLItté CC BY SA 2.0

« Ce plan permet d’accompagner les libraires, les éditeurs et les auteurs dans cette période très compliquée. Il a également vocation à compléter, de manière ciblée, les dispositifs massifs mis en place par le Gouvernement depuis le début de la crise », indique Bruno Le Maire dans un communiqué.Le gouvernement tient à rappeler que son soutien à la filière a déjà consisté en un apport de 230 millions € à travers différents types d’interventions.Franck Riester ajoute : « Ces nouvelles mesures ont deux objectifs principaux : en premier lieu, soutenir les librairies indépendantes, réseau dense de professionnels, qui sont le poumon économique de la chaine du livre. Ensuite, accompagner les maisons d’édition qui sont les garantes de la vitalité et de la diversité éditoriale française. »Les mesures sont les suivantes :1. Un fonds de soutien d’un montant de 25 millions d’euros sera mis en place au niveau du Centre national du Livre (CNL), en lien avec les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC), pour permettre aux librairies indépendantes de faire face à leurs difficultés financières. Il sera proposé aux collectivités territoriales et aux associations professionnelles d’abonder ce fonds afin de favoriser la création d’un guichet unique à destination des libraires. Les conditions d’attribution de ces subventions seront fixées prochainement par le CNL et les partenaires invités à participer à ce fond, en lien avec les professionnels.2. Un fonds de soutien d’un montant de 5 millions d’euros sera mis en place au niveau du CNL, en lien avec les DRAC, pour soutenir financièrement les maisons d’édition réalisant un chiffre d’affaires entre cent mille euros et 10 millions d’euros. Là encore, les collectivités territoriales et les partenaires professionnels seront invités à participer financièrement à ce fonds.3. L’Etat mobilisera une enveloppe de 12 millions d’euros, répartie sur 2020 et 2021 pour aider les librairies à moderniser leur équipement. L’objectif est de permettre aux librairies, via un fonds géré par le CNL, d’accélérer les investissements de modernisation afin d’améliorer les conditions d’accueil du public, mais également générer des gains de productivité grâce notamment à une gestion informatique plus performante. Cette enveloppe de 12 millions d’euros devra également permettre au réseau des librairies indépendantes de mieux organiser leurs plateformes de vente à distance et améliorer leurs performances.4. Plus de 100 millions d’euros vont être mobilisés par l’État auprès de l’IFCIC sous forme de prêts, avec notamment le soutien de la Banque des Territoires. Au sein de cette enveloppe, un montant de 40 millions d’euros sera accessible aux acteurs du livre en fonction de leur besoin. [Ndlr : sur ce point, le ministre lève enfin une ambiguité assez problématique, mais pas vraiment en faveur de l'industrie du livre]Notons enfin que les services des deux ministères doivent travailler « des solutions facilitant l’expédition d’ouvrages afin de rétablir un cadre concurrentiel équitable au sein de la chaine du livre ».Nous reviendrons sur ces chiffres prochainement.