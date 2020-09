L'État accorde un prêt de 10 millions € à Actissia (France Loisirs, Chapitre.com)

Photographie : siège d'Actissia, en 2013 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le Journal officiel fait état d'un prêt de 10 millions € au groupe Actissia, « versé par Natixis au nom de l'État selon les modalités décrites dans le contrat de prêt entre la société Actissia et Natixis ».Pour rappel, le groupe Actissia est le propriétaire de la chaîne de libraires France Loisirs, mais aussi du site de vente Chapitre.com et du club de livres Le Grand Livre du Mois. Ces dernières années, le groupe a rencontré un certain nombre de difficultés, aboutissant notamment sur un plan de sauvegarde de l'emploi en 2018 , qui concernait 450 salariés sur les 1800 que comptait le groupe.La chaîne de librairies France Loisirs a aussi fait l'objet, en 2019, d'un recentrage de son activité sur le livre. « Recentré sur son métier historique qu’est le livre, et renforcé par l’apport financier de son actionnaire, France Loisirs peut engager son redéploiement opérationnel et commercial. La passion du livre qui réunit notre communauté de plus d’un million de membres, la force de notre catalogue et la pertinence de notre sélection éditoriale constituent une base solide pour donner à France Loisirs un nouvel essor dans l’ensemble de l’aire francophone », indiquait alors Catherine Cussigh , la directrice générale du groupe Actissia.En raison de la crise économique liée au coronavirus, le fonds de développement économique et social (FDES) a vu ses moyens portés de 75 millions € à 1 milliard € en 2020, afin d'accorder plus facilement un prêt aux entreprises en difficulté.