L'Europe finance une bibliothèque de Nice pour lutter contre l'illettrisme

Établissement de quartier inauguré fin 2012, la bibliothèque Léonard de Vinci est située dans le quartier de l’Ariane. Elle dispose de 640 m2 actuellement, avec une offre de 8 sections adulte, 10 sections enfant et 5 discothèques.« [E]lle comprend une section adulte (romans, livres en grands caractères, documentaires sur tous les sujets, revues diverses) et un espace jeunesse suffisamment vaste pour développer des zones dédiées aux tout-petits comme aux plus grands. À la disposition des différents publics jeunesse, des collections adaptées tant pour le prêt que pour la consultation et le travail sur place : romans, albums, contes, documentaires pour toutes les tranches d’âge, bandes dessinées », indique l’agence régionale du livre PACA.Espace multimédia, accès WiFi et parc informatique, l’établissement va disposer d’un nouveau département, après l’obtention d’un financement de 138.811 €. Le comité de programmation qui se réunissait le 17 décembre dernier a permis de débloquer une somme qui servira la communauté.L’idée est de produire un lieu qui sera consacré à l’alphabétisation, mais également donnera aux personnels de quoi s’engager plus encore dans la lutte contre l’illettrisme.Pour le maire de Nice, Christian Estrosi, ce fonds servira également à « favoriser le retour à l’emploi des habitants les plus défavorisés du quartier de l’Ariane ». Ce soutien de l’Union européenne, ajoute-t-il, « permettra de développer un nouveau moyen de lutte contre l’illettrisme, l’exclusion et l’isolement pour favoriser l’insertion sociale et l’accès à la culture, le renforcement de l’intégration par l’ouverture au livre et à la culture, la maîtrise de la langue française indispensable à l’accès à l’emploi ».via Petites affiches