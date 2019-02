L'évolution des relations entre libraires et lecteurs

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration - librairie Mollat à Bordeaux) ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration - librairie Mollat à Bordeaux)

Partager, commercialiser, diffuser

Produire, plus, encore plus

L'avenir, le livre, la lecture

par Juliette Lales

Si l’on regarde la simple pratique de la lecture, il est évident qu’un vaste changement se constate depuis les débuts de la diffusion des écrits au grand public. Dans les premiers temps, la lecture était en effet réservée aux érudits, aux intellectuels et aux personnes d’influence. Vers le XVIIe siècle, la pratique s’étend aux classes sociales élevées, où l’apprentissage de la lecture devient une qualité intellectuelle distinctive. Elle permet aux personnes de la haute société de se distinguer du peuple par leur connaissance.À cette époque, le libraire occupe une place centrale dans la diffusion des écrits. En effet, les échoppes n’avaient rien à voir avec ces petits commerces dans lesquels le lecteur d’aujourd’hui peut flâner à sa guise. Comme le pharmacien, le libraire occupait autrefois une place de véritable prescripteur. Les livres étaient d’ailleurs placés derrière son comptoir et non tout autour. Les clients entraient alors mus par une volonté de trouver un livre ou un sujet précis, et s’en remettaient entièrement aux conseils de leur libraire. Ce dernier se plaçait alors en principal médiateur légitime de la relation aux livres.Après la Révolution, les pratiques de lecture s’étendent encore plus, et les productions se diversifient. Bien plus tard, on assistera encore au processus de démocratisation de la lecture – citons notamment les lois Ferry sur l’école obligatoire qui ont largement participé à cette pratique culturelle.Le XIXe siècle marque un tournant dans la pratique de la lecture avec l'arrivée de la production de romans, poussée par une grande amélioration et évolution des méthodes de production. Elles permettent de diminuer le prix du livre et ainsi de toucher un nouveau public. Avant l'apparition du poche, le livre demeurait un produit culturel plutôt inaccessible pour les classes populaires.De nouveaux lecteurs et donc de nouvelles demandes, la production évolue et s’adapte à tous les goûts : création de bibliothèques de gares par Louis Hachette pour les lecteurs voyageurs, puis création de la bibliothèque Rose pour étendre la littérature aux plus jeunes (en grande partie fondée par la Comtesse de Ségur)... La lecture devient donc réellement une pratique culturelle répandue et le lecteur a ses attentes.La relation au libraire commence ainsi à différer. En effet, de prescripteur, il devient petit à petit conseiller.La société de consommation a entraîné le développement de nouvelles maisons d’édition dont le nombre n’a cessé d’augmenter. Parallèlement une forte concentration du marché s'observe, avec une surproduction des grosses maisons d’édition qui occupent un espace significatif.Cette suprématie de la maison d’édition, bien plus mise en avant, s’est accompagnée d’une modification des rapports entre les différents acteurs de la chaîne du livre. L’apparition des grandes surfaces culturelles qui ont la capacité de répondre aux demandes de tous les lecteurs et d’accueillir cette production toujours plus florissante, la forte pression exercée par les éditeurs et leurs représentants sur les libraires quant aux choix des livres et de leur quantité, les modifications de stratégies commerciales de la part de l’éditeur pour mieux se rapprocher du lecteur (notamment grâce à la montée de l’utilisation des réseaux sociaux…).Tous ces paramètres ont ainsi contribué à instaurer peu à peu une plus grande distance entre le lecteur et le libraire. Librairies désertées de leurs lecteurs qui leur préfèrent les grandes surfaces culturelles où ils peuvent trouver ce qu’ils recherchent, ou, encore, bien entendu les sites de ventes en ligne qui leur économisent du temps de déplacement…Le constat est sans appel : le libraire n’a plus le même impact sur son lecteur qu’auparavant. De même, le lecteur est aujourd’hui au centre de la chaîne du livre. L’éditeur produit selon ses attentes qu’il mesure grâce aux tendances, aux sondages, aux études... C’est lui qui devient désormais le prescripteur. Quand auparavant le lecteur venait chercher conseil pour un achat : quand aujourd’hui il rentre en librairie, il sait déjà ce qu’il veut acheter. Il a ses auteurs fétiches, largement mis en avant et médiatisés par les éditeurs, et le libraire se contente de s’adapter à ses désirs.Alors le libraire est-il devenu obsolète ? Peut-on parler de la fin des librairies ? Probablement pas.En effet, des études montrent que, chez les lecteurs assidus, la partie conseil et prescription de son vendeur est essentielle dans l’acte d’achat. Ce que n’offrent la plupart du temps plus les grandes surfaces, qui ne peuvent offrir une offre de conseil aux vues des quantités faramineuses de livres différents qu’ils proposent.Cela reste encore malheureusement une partie mineure de la clientèle, mais ce désir naissant n’est pas à négliger. Peut-être pourrait-il permettre au libraire de faire rebasculer la balance en sa faveur ?