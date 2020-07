L'évolution politique à Hong Kong désormais “extrêmement préoccupante”

Hong Kong, prochain bastion à maîtriser

L’International Publishers Association diffuse ce matin un communiqué, faisant écho aux informations sur la censure de livres pratiquée à Hong Kong. L'entrée en vigueur le 30 juin de la législation n’aura pas attendu avant de faire des dégâts. L’activiste Joshua Wong, de même que la politicienne Tanya Chan, ont vu leurs ouvrages retirés de bibliothèques publiques — mais également de librairies, insiste l’IPA.Pour Joshua Wong, le texte introduit bel et bien un « régime de censure comme sur le continent » qui se concrétise avec cette interdiction des livres.Lorsque la Grande-Bretagne a rendu la souveraineté de Hong Kong à la Chine en 1997, certains droits devaient être garantis pour une période d’au moins 50 ans. L’accord était bien « un pays, deux systèmes ». Mais la loi sur la sécurité nationale représenterait bien une fin prématurée des droits alors promis.Sa mise en œuvre devient alors complexe. « Les consignes données aux bibliothèques sont de s’assurer que leur offre est en phase avec la nouvelle loi. L’arbitrage est laissé aux bibliothécaires. Et on rentre là dans une zone grise », indiquait au Monde Simon Shen, professeur de sciences politiques. À cela s'accompagne le risque de dénonciation par des fonctionnaires trop zélés, et empressés de plaire à Beijing, comme on le redoute.Mais surtout, le risque que pour les habitants, la situation dégénère de la même manière que pour Taiwan. Sa présidente n’est en effet jamais présentée par ce titre quand les autorités chinoises l’évoquent, mais en tant que « leader régional ».Pour Kristenn Einarsson, Présidente du Comité de la liberté de publication de l’IPA, l’interdiction de livres relève d’un « problème mondial, mais les éléments [fournis par la presse] suggèrent que l’impact sur Hong Kong de la nouvelle loi sur la sécurité aura des répercussions immédiates ».Une situation « extrêmement préoccupante », souligne-t-elle. « Nous sommes avec nos collègues de la filière livre, qui sont touchés par ces censures, et appelons les gouvernements du monde entier à protéger le droit de publier librement dans leur pays. »Déjà, en février dernier, l’IPA avait porté sa voix en soutien à l’éditeur Gui Minhai, sino-suédois et travaillant pour la maison et librairie Mighty Current, à Hong Kong. Ce dernier avait alors été emprisonné — voire kidnappé, selon les versions — par les autorités chinoises, pour des publications inappropriées.L’éditeur a depuis remporté l’édition 2018 du Prix Voltaire contre la censure, remis par l’IPA. Il a écopé de 10 années de prison . Et les interventions purgatives de la Chine ne semblent connaître aucune limite. Depuis, l'IPA ne cesse de demander sa libération.En mars dernier, un autre éditeur, sino-australien, a été officiellement inculpé d’espionnage , et encourt la peine de mort. Selon le Parti communiste…Dessin JAV Retrouver ses créations Sur Twitter et Sur Instagram