L'ex-directeur d'Amazon Mexique suspecté du meurtre de sa femme

Aujourd’hui directeur d’Elektra, sorte de Darty mexicain, Juan Carlos García fut durant plusieurs années le CEO de la filiale mexicaine d’Amazon. Il devient le principal suspect dans cette affaire, suite à la tentative de meurtre survenue en janvier dernier.Selon l’Observatoire des féminicides au Mexique 2833 femmes ont été assassinées cette année, contre 3662 en 2018, qui affichait déjà 400 cas de plus que l’année précédente.La libération de Juan Carlos fait aujourd’hui scandale. D’autant plus que le juge qui avait obtenu sa relaxe est connu pour avoir libéré un médecin accusé d’avoir violé une patiente en 2019. Pour le viol, la justice l’avait blanchi, tout en reconnaissant des abus sexuels — pour lesquels il n’existe pas de peine de prison au Mexique.À cette heure, les autorités mexicaines sont à la recherche de l’ex-mari de la victime, considéré comme principal suspect de ce crime.Après 11 mois de batailles juridiques contre son ex-mari et agresseur, elle avait fini par obtenir la garde de ses trois enfants — tout en tentant de démontrer qu’il avait tenté de la tuer. Elle-même avait quitté Mexico pour fuir la violence de son ex-époux : le témoignage de leur fils aîné qui avait assisté à la scène n’aura pas suffi à convaincre la justice.via El Pais