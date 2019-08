L'heure du conte changée en “apprendre à devenir des drag queens”

Une plaisanterie qui coûte au contribuable

Le véritable rôle des bibliothèques

Apporter un message inclusif pour tous

Une pétition a récemment été envoyée à l’America Library Association, signée par 100.000 personnes se revendiquant chrétiennes. Toutes s’unissent pour dénoncer le scandale de la Drag Queen Story Hour, et parfois avec des représailles. En juin dernier, une librairie de Denver avait été vandalisée pour avoir osé offrir ce spectacle à des enfants.On devine — quand ce n’est pas ouvertement affirmé — que derrière ces contestations se retrouvent des mouvements d’extrême droite. Certains politiciens comme le républicain Larry Householder s’en est même publiquement pris aux bibliothèques de son État, l’Ohio. Il dénonçait dans un courrier les dollars « durement gagnés » par les contribuables… qui finissaient par « apprendre aux adolescents comment devenir des drag queens ».Se défendant de toute volonté de censeur, que ce soit pour les livres ou dans l’expression des idées, mais pour lui, cette dépense de l’argent public ressemble « à une plaisanterie ».Depuis le site des conservateurs LifeSiteNews, et relayé par le groupe antiavortement The Personhood Alliance, est donc partie une pétition, remise à l’ALA. Le texte et ses signataires appellent à « cesser immédiatement de promouvoir cette activité scandaleuse, dangereuse et offensante dans les bibliothèques américaines ».Parce qu’il s’agit bien de l’heure du conte que l’on dénature — pour ne pas dire de l’homosexualité, pourtant significativement condamnée quand on se souvient de l’exemple de Sodome et Gomorrhe, que l’on encourage. Les pétitionnaires estiment que la place d’une bibliothèque au sein de la communauté doit avant tout être… de rester à sa place.Et jamais, ô grand jamais, d’initier des enfants à des concepts sexuels qui les dépassent. D’ailleurs, s’il était aussi possible de leur inculquer la peur de Dieu, la grammaire latine et l’absence de rapports sexuels avant le mariage…L’American Library Association, coutumière de ces déclarations et menaces, souligne pour sa part que tous les établissements instaurent des politiques qui correspondent aux besoins exprimés et ressentis. Elle s’oppose « fermement à tout effort visant à limiter l’accès à l’information, aux idées et aux programmes que des usagers souhaitent explorer ».Mieux, l’association propose aux établissements chahutés des contenus et des conseils pour mieux faire intégrer la Drag Queen Story Hour dans leurs programmations. Et de les faire accepter, autant que possible, par la communauté. L’enjeu, insiste l’ALA, est de parvenir à une « société plus équitable, diversifiée et inclusive ».D’autre part — outre le ridicule de protestations émanant de gentils conservateurs bien engoncés dans leurs valeurs et principes — le principe même est un effort d’ouverture. Il entreprend de lutter, dès le plus jeune âge, « contre la marginalisation et la sous-représentation à l’intérieur des communautés », conclut l’ALA.Rappelons qu’en mars dernier, une bibliothèque parisienne qui avait offert les mêmes attractions et lectures avait reçu plus de 400 messages de haine et de menaces via Guardian