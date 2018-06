L'histoire gardera la “ministre éditrice qui aura massacré les écrivains” (Joann Sfar)

Il semblerait que les uns et les autres n’ont pas vécu la même réunion. La rencontre très attendue entre les organisateurs d’auteurs et les ministères de la Culture et des Solidarités et de la Santé aura débouché sur un non-sens.





Alors que sur la place Colette, une manifestation réunissant près de 200 personnes allait bon train, dans les salons de la rue de Valois, c’était l’abattement : « On nous a fait une présentation, à l’aide de PowerPoint, sur les réformes qui vont être mises en place, mais aucune concertation, et des explications floues. Il n’y a eu aucune prise en compte de nos remarques, malgré 5 ans de travail et d’attente pour tous les auteurs », expliquait Samantha Bailly, présidente de La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, à ActuaLitté.

Françoise Nyssen, était absente de Paris : son agenda annonçait, précisément ce 21 juin un « déplacement en région à l’occasion de la Fête de la Musique ». Peut-être valait mieux : fragilisée à son poste, la ministre de la Culture a dernièrement fait les gros titres du Canard enchaîné. Le volatile a dévoilé que des travaux ont été effectués par le groupe d’édition Actes Sud, qu’elle dirigeait avant d’occuper la rue de Valois, sans autorisation de la part de la ville d’Arles.



Des problèmes de communication ?

Et alors que le ministère des Solidarités était particulièrement muet, voire impossible à joindre pour les organisations d’auteurs, Agnès Buzyn communique avec Françoise Nyssen, réaffirme « l’importance d’une couverture sociale adaptée et de qualité pour les artistes auteurs ». Presque une plaisanterie, en regard de la mascarade qui court depuis cinq ans maintenant.

« Personne n’est dupe : la mission IGAC-IGAS ne porte que sur deux points, importants, mais qui ne recouvrent pas l’ensemble des problèmes que nous nous efforçons de leur faire prendre la mesure », indique un proche du dossier. Il s’agit en effet de la hausse de la CSG et des droits connexes.

Les deux ministres rappellent en effet que, dans 15 jours, les préconisations de la mission seront communiquées, mais la mission se prolongera jusqu’en octobre.

« En revanche, lire dans leur communiqué que “les directions des deux ministères ont reçu les organisations représentatives pour aborder, avec l’ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale), le nouveau dispositif de recouvrement des cotisations qui sera mis en place à compter du 1er janvier 2019”, c’est aberrant. Ils n’ont rien abordé : ils ont exposé, sans possibilité de discussion », poursuit-on.

Certes, les ministres continuent de faire preuve de bonne volonté, mais, sans une véritable action politique, les auteurs se feront dévorer par la réforme sociale à venir. « Les ministres appellent de leurs vœux une implication de toutes les parties prenantes, y compris les diffuseurs, dans ces réflexions, ainsi qu’une simplification et des outils permettant une meilleure information et un meilleur service aux auteurs concernant leur protection sociale », achève leur communiqué.



L'hypocrisie du discours et des actes



« On nous a assuré que nos pires craintes allaient se réaliser », indique Joann Sfar, qui évoque le « communiqué stalinien » des deux ministères. « Si vous voulez que l’on crève tous, il faut le dire », poursuit-il sur France Inter. Et avec une amertume résignée, il constate : « L’histoire se souviendra que l’on a eu une ministre éditrice qui aura massacré les écrivains. »





Et d’en appeler directement au président du Syndicat national de l’édition, Vincent Montagne. « Les éditeurs vont être obligés de nous aider parce qu’ils vont s’apercevoir que ces taxations qui vont arriver vont leur tomber dessus aussi. » Pour l’instant silencieux, le SNE devra s’impliquer, et Joann Sfar d’ajouter : « J’en appelle aujourd’hui à Vincent Montagne, qui est un type bien, avec qui on s’entend bien : il faut qu’il s’implique. »

Le dessinateur du Chat du Rabin conclut : « On est en train de massacrer un miracle [l’édition française]. Mais au moins qu’ils disent qu’ils sont fiers de le faire et qu’ils le fassent. Mais qu’ils ne fassent pas semblant d’un côté de promouvoir la littérature. »