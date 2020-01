L'historien Jean Delumeau est mort

Jean Delumeau (capture d'écran YouTube

Titulaire d'une chaire au Collège de France entre 1975 et 1994, Jean Delumeau avait trouvé là l'expression parfaite pour recouvrir l'œuvre de sa vie, l'« Histoire des mentalités religieuses dans l'Occident moderne ». Successivement directeur d'études au sein de grands établissements d'enseignement supérieur comme l'EHESS et l'École pratique des hautes études, la disparition de Jean Delumeau signe la fin d'une imposante carrière universitaire.Il laisse derrière lui de nombreux ouvrages, avec quelques références comme Rome au XVIe siècle, publié par Hachette en 1975, La Peur en Occident (Fayard, 1978), Le cas Luther (Desclée de Brouwer, 1986), Injures et blasphèmes (Imago, 1989) ou encore L'Historien et la foi (Fayard, 1996).Ces dernières années, il s'était plus particulièrement intéressé à la religion chrétienne, proche de ses propres convictions religieuses, avec Guetter l'aurore. Un christianisme pour demain (Grasset, 2003) ou Jésus et sa passion, écrit avec Gérard Billon (Desclée de Brouwer, 2004).Jean Delumeau a été élu membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, au fauteuil de Georges Dumézil, en 1988.via L'Histoire