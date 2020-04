L'IFLA annule son congrès annuel : “Une décision difficile mais nécessaire”

Dans un communiqué publié ce 9 avril 2020, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA), a annoncé l'annulation de son congrès annuel. Une première depuis sa création en 1946.



Lors du dernier congrès annuel de l'IFLA, en août 2019 (IFLA, CC BY-SA 2.0)





L'événement aurait dû se tenir du 15 au 21 août 2020 à Dublin. Mais au vu des circonstances actuelles, le Conseil d'administration de l'IFLA et le Comité national d'Irlande ont décidé de l'annuler. « Une décision difficile mais nécessaire » assure le communiqué.



Et pour cause, le WLIC (IFLA World Library and Information Congress) représente un événement incontournable du calendrier des bibliothécaires, offrant à la fois des opportunités d'échanger et d'apprendre de leurs collègues, mais aussi de nouer de nouvelles relations professionnelles.



La fédération a tenu à souligner qu'elle remboursera intégralement les personnes qui avaient déjà acheté leurs billets pour l'événement, ainsi que les sponsors et les exposants.



De plus, l'Assemblée Générale qui se tient habituellement pendant le congrès sera évidemment reportée. Une nouvelle date ainsi qu'un nouveau lieu devrait être prochainement déterminé. L'IFLA a d'ores et déjà annoncé qu'elle aurait lieu le 30 novembre 2020 au plus tard.



Le Fédération en a également profité pour faire un point sur les congrès à venir. « Nous sommes heureux de vous annoncer que les préparatifs de Rotterdam pour notre édition en 2021 se déroulent comme prévu » a-t-elle déclaré.





Pour celle de 2022, la fédération a expliqué qu'elle ne pourra pas avoir lieu à Auckland (Nouvelle-Zélande) comme prévu à cause de « retards de constructions sur le site de l'événement ». À la place, le Congrès se déroulera à Dublin.