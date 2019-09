L'IFLA présente sa stratégie pour les bibliothèques du monde entier

Lors du dernier congrès annuel de l'IFLA, en août 2019 (IFLA, CC BY-SA 2.0)

Le congrès annuel de l'organisation tout juste terminé, l'IFLA dévoile un programme qui détaille les activités à venir de l'organisation. Pas trop de surprises en vue : il s'agit toujours de défendre les bibliothèques et leurs missions, en effectuant un travail de lobbying auprès d'autres organisations non gouvernementales et des gouvernements. En tant que plus importante fédération professionnelle pour les bibliothèques, l'IFLA assume encore et toujours ces missions.Pour mobiliser les équipes de l'IFLA et les bénévoles qui les accompagnent, la Fédération rappelle une de ses convictions centrales, celle qui veut « que les personnes, les collectivités et les organisations ont besoin d’un accès universel et équitable à l’information, aux idées et aux œuvres de l’imagination pour leur bien-être social, éducatif, culturel, démocratique et économique ».Outre la campagne très importante organisée autour des objectifs de développement durable de l'ONU et de la contribution des bibliothèques pour les atteindre, l'IFLA veut « travailler avec les associations de bibliothèques pour identifier les principaux problèmes en matière des lois et du financement qui risquent d’entraver leur travail et mener des actions de plaidoyer en faveur de la réforme ». Les actions se feront au niveau national, mais aussi régional, garantit l'IFLA.Pour les professionnels, plus spécifiquement, l'IFLA entend créer et distribuer du matériel utile au quotidien, mais aussi organiser des campagnes, élaborer des normes et des lignes directrices. Comme lors du congrès annuel, l'IFLA développera par ailleurs les échanges professionnels et les occasions pour ce faire.L'ensemble du programme est accessible ci-dessous.