L'Île-de-France votera 2,8 millions € d'aide pour la filière livre

1,020 million € d’autorisations d’engagement

1,762 million € d’autorisations de programme

Troisième affectation pour l’année 2020, « au titre des dispositifs d’intervention régionale et d’aménagement culturel sur le livre », les enveloppes se répartissent comme suit :• 11 aides aux manifestations littéraires pour un total de 219.700 €• 1 aide à la librairie pour la poursuite du partenariat avec l'ADELC de 300.000 €• 5 aides aux projets de professionnels de la chaîne du livre pour un total de 48.000 €• 34 aides au titre du programme de résidences d'écrivains pour un total de 431.284 € (dont 21 bourses pour les auteurs pour 389.134 €)• 4 aides au titre du dispositif d'aide à la librairie indépendante pour un total de 75.000 € (dont 20.000 € pour la librairie Delamain et 12.000 € pour La caverne des BD à Paris, et 18.000 € pour La malle aux histoires à Pantin)• 6 aides au titre du dispositif d'aide à l'investissement culturel – construction, rénovation et aménagement des médiathèques pour un total de 1,635 million € (dont 750.000 € pour la construction de la nouvelle médiathèque de Champigny-sur-Marne)• 3 aides au titre du dispositif d'aide à l'investissement culturel – matériel numérique, scénographique et numérisation pour un total de 52.025 €