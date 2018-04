L'imprimerie France Quercy, en Occitanie, a baissé le rideau

Fondée en 1850, l'imprimerie France Quercy, située à Mercuès, dans le Lot, a définitivement fermé ses portes le 28 mars dernier, deux jours après une décision du tribunal de commerce et en l'absence de repreneur. 27 salariés sont au chômage, après plusieurs semaines d'attente depuis le 29 janvier, date de l'annonce d'une liquidation judiciaire.

(photo d'illustration, Knowtex, CC BY 2.0)

Au plus fort de son activité, l'imprimerie France Quercy comptait jusqu'à 120 salariés, mais des plans sociaux successifs ont peu à peu réduit les effectifs et l'activité : « Dans un marché très spécialisé et fortement concurrentiel qui ne cessait de se rétrécir, sans engager les investissements nécessaires pour aller de l’avant, France Quercy s’est asphyxiée », analyse Thomas Chardard, président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Cahors, auprès de La Vie Quercynoise.

La liquidation judiciaire, prononcée le 29 janvier 2018, a débouché sur une fermeture définitive le 26 mars dernier, à quelques semaines de la fin de la période d'observation qui aurait pu laisser une opportunité à un éventuel repreneur.

Des salariés avaient envisagé la reprise de l'entreprise par l'intermédiaire d'une Scop, une société coopérative de production, mais le projet n'a pas abouti. Les difficultés de l'entreprise s'expliqueraient par des commandes en baisse et la perte de marchés locaux, selon La Dépêche.

Pour le livre, un des secteurs d'activité de France Quercy, si la commande en France reste majoritaire dans les services fabrication des éditeurs, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou la Belgique font également partie des pays d'impression les plus sollicités.



L'émergence des pays d'Europe de l'Est (Pologne, République tchèque ou Bulgarie) et la place des pays asiatiques, de la Chine à Singapour en passant par la Malaisie, sont également à signaler pour l'impression de livres.