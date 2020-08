“L'inconnue de la Factory”, de Venise à New York

AVANT-PARUTION – Alvise est né et vit à Venise dans cette ville où son père fait le commerce des forcole, ces manchons de bois installés sur chaque bord des gondoles pour y poser les rames. La forcola, que le père d’Alvise définit comme l’âme de Venise, traverse l’Atlantique avec le narrateur, qui tente de conquérir le marché américain.









Dans le New York branché des années 90 et son univers des galeries d’art, ce jeune émigré italien vit le contraste entre le monde nouveau de New York et la lagune endormie des temps lointains.



Un soir, au Bentley’s, « la seule boite de nuit de New York, encore carnavalesque », Alvise rencontre une jeune femme. Mais il doit jongler avec des colocataires peu scrupuleux, qui vont précipiter sa fuite et son retour à Venise.



Retrouvant sa ville et son rythme, Alvise pense toujours à cette inconnue croisée un soir. Aurait-il rêvé cette rencontre ? Qui est cette femme qui le hante ? Une idée ? Un souvenir ?



Basile Panurgias nous plonge dans deux mondes, deux contraires apparents, deux villes qu’il questionne grâce aux signes, aux symboles et à cette rencontre.



À travers ces voyages, Alvise bouscule nos repères et nous offre de nouvelles lignes de perspectives pour questionner notre temps. Maintenant, à vous de découvrir.









D’origine grecque, Basile Panurgias est né à Paris. Il a été assistant-réalisateur, marin, maître conférencier, avant de se consacrer pleinement à l’écriture et au journalisme. Auteur de neuf romans et de six essais, parmi lesquels Soho et Le Pinkie Pinkie, tous deux sélectionnés pour le Prix de Flore, ainsi que Perdre le Nord, sélectionné pour le prix du Livre européen en 2016. Basile Panurgias vit entre Paris et Copenhague.





[à paraître 20/08] Basile Panurgias – L’inconnue de la Factory — Herodios — 9782940666058 – 18 €