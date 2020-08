L'Indonésie fixe une TVA de 10 % à Facebook, Apple, Disney ou Amazon

Renflouer les caisses en tapant sur les géants de la high-tech : l’Europe en rêve, l’Indonésie l’applique. Tous les produits destinés aux consommateurs indonésiens seront frappés d’une TVA de 10 %, à compter du 1er septembre, ainsi que le confirme Facebook auprès de l’agence Reuters.Les entreprises non installées sur le territoire et qui vendent des produits numériques pour une valeur annuelle de 600 millions de roupies (34.800 €) ou qui réalisent un trafic annuel de 12.0000 utilisateurs seront chargées.Et pour les géants de la technologie, qu’ils soient américains ou d’ailleurs, le changement de régime fiscal s’accentue. En effet, déjà la Thaïlande avait introduit une proposition de taxation à 7 % quand les Philippines envisagent 12 % de TVA.Ces nouvelles mesures, directement appliquées aux sociétés — et non aux particuliers — visent à créer des conditions de concurrence équitables avec les entreprises locales, assure le bureau des impôts. Ce dernier établit actuellement la liste de l’ensemble des sociétés concernées.Au menu, sont pour l’heure ciblés Facebook, Tiktok, ou encore Apple, Disney et Amazon — notamment à travers sa filiale de livres audio Audible et l’assistant vocal Alexa. Si Facebook a immédiatement indiqué qu’il se conformerait à la législation, les autres entreprises n’ont pas encore réagi.Le risque ? Une répercussion de cette TVA sur les habitants, avec une hausse de prix public de vente.crédit photo : DEZALB CC 0