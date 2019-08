L'industrie de l'édition est-elle trop snob pour les goûts de la majorité des lecteurs ?

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Une enquête menée auprès d'un peu plus de 1000 personnes, au Royaume-Uni, révèle que 72 % des interrogés, lecteurs réguliers, ressentent un certain snobisme de l'industrie de l'édition, dans la manière dont les livres sont mis en avant. 65 % d'entre eux déclarent également préférer la fiction « commerciale », par rapport à la fiction « littéraire », sans que ces catégories ne soient explicitées plus avant.Une perception similaire semble s'être installée aussi vis-à-vis des prix littéraires : 47 % des interrogés affirment qu'ils seront moins susceptibles de choisir un livre sélectionné pour une récompense. Autrement dit, ces dernières auraient perdu leur dimension prescriptrice pour se retrouver à produire l'effet opposé... Cela dit, 34 % se disent toujours mis en confiance par le fait qu'un livre ait reçu un ou plusieurs prix.20 % des interrogés ne fréquentent pas les bibliothèques, et 40 % achètent leurs ouvrages sur Amazon : malheureusement, aucune description sociologique des répondants n'a été réalisée, semble-t-il, par l'étude.Plus préoccupant, 38 % des femmes interrogées ont déclaré avoir été critiqués pour leurs choix de lecture, jugés trop commerciaux, quand 32 % des hommes ayant répondu ont aussi connu cette mauvaise expérience. Toutefois, ils ne précisent pas d'où provenaient ces critiques.L'étude a été commandée par le festival consacré au polar Capital Crime, ouvert du 26 au 28 septembre prochain à Londres. « Ces statistiques sont choquantes », souligne Adam Hamdy, auteur et coorganisateur du festival, qui a signé l'étude. « Lire est l'une des occupations préférées des Britanniques et l'industrie du livre pointe du doigt leurs choix de lecture », poursuit-il, cité par The Bookseller Le festival assure qu'il souhaite promouvoir la lecture avant tout, peu importe les ouvrages lus ou préférés par les uns et les autres. Capital Crime s'est déjà fait remarqué par l'industrie de l'édition britannique en proposant un prix littéraire sponsorisé par Amazon : critiquer la multinationale de Jeff Bezos serait-il aussi faire preuve de snobisme ?