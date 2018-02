L'industrie du livre en Suède : très forte croissance des sciences humaines

Bien que les canaux de vente traditionnels affichent une légère baisse de leur chiffre d’affaires 2017, de l’ordre de 1 %, les canaux plus alternatifs comme les plateformes d’abonnements aux audiobooks telles que BookBeat, Nextory ou encore Storytell sont eux en hausse de 4,2 % par rapport à 2016.

L’IPA relaye également une différence de cadence dans le turnover entre les librairies physiques et numériques. Ainsi, les premières voient leur turnover chuter de 4,5 % quand à l’inverse les secondes connaissent une augmentation de 5 %. Les librairies numériques ont donc le meilleur développement.

C’est la catégorie Sciences humaines qui a connu le plus fort taux de croissance avec 7,9 % d’augmentation des ventes. Cela s’explique notamment par le fait que le livre le plus vendu en 2017, Hur jag lärde mig förstå världen (qui donnerait quelque chose comme Comment j’ai appris à comprendre le monde) de Fanny Härgestam et Hans Rosling rentre dans cette catégorie.

La littérature enfantine et jeunesse ne souffre pas non plus de la baisse des ventes et connaît même une croissance de 3,6 %. En revanche, la littérature dite populaire a connu la chute la plus importante avec 6,3 % de chiffre d’affaires en moins. Même la fiction est sur la pente descendante avec 4,9 % de vente en moins.

Le secteur a par ailleurs vu le prix moyen au détail légèrement augmenter en 2016. Il a pris 1 % passant de 123 à 125 SEK, ce qui équivaut à une augmentation d’environ 0,25 €. Rappelons que la Suède ne dispose pas d’une législation établissant une unique pour le livre.