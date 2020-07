L'INFL devient L'école de la librairie, installée à Maisons-Alfort

Les formations en alternance (CAP, Brevet Professionnel et Licence Professionnelle) permettent à des apprentis de mettre en pratique au sein de leurs entreprises les méthodes, techniques et outils acquis en centre de formation.



La formation continue propose aux libraires déjà expérimentés d’approfondir leurs compétences dans tous les domaines du métier (vente — gestion – animation – communication — management – assortiment).



La reconversion professionnelle s’organise en deux formations courtes distinctes : l’une pour apprendre les bases du métier de libraire et l’autre pour créer ou reprendre une librairie.

Photographie : les locaux de L'école de la librairie, au 165 rue Jean Jaurès

Installé depuis 2001 à Montreuil, l’INFL intègre fin juillet 2020 des locaux plus grands, au 165 rue Jean Jaurès — 94700 Maisons-Alfort, indique l'association créée en 1972. Par la même occasion, l'INFL change de nom et devient L'école de la librairie.« Changer de nom, devenir “L'école de la librairie”, c'est nommer une évolution, dire le travail accompli. Mais cette nouvelle appellation, c'est aussi et surtout affirmer une ambition qui nous oblige, celle d'être à la mesure d'un métier complexe et à la hauteur d'une profession, à juste titre, exigeante », affirme Guillaume Gandelot, président de l’association et libraire à La Friche.Pour rappel, l'association propose trois cursus de formation au métier de libraire :« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de toutes ces évolutions. Elles marquent la continuité des actions entreprises depuis quelques années maintenant », indique Caroline Meneghetti, directrice de L’école de la librairie.Fin août 2020, la librairie-école La Ruche, au 47 avenue du Général de Gaulle, à Maisons-Alfort, ouvrira ses portes : sur deux étages, elle permettra aux apprenants de s’exercer in situ pour la pratique de la vente ou la confection des vitrines, par exemple, et sera ouverte au grand public. Un concept pédagogique également adopté à Caen, au centre de formation Profiile