L'infréquentable Stéphane Guillon au clash avec Ardisson

Et de deux pour l’homme en noir. Une nouvelle fois attaqué par un ancien collaborateur, Thierry Ardisson remet les pendules à l’heure. Cette fois, c’est Stéphane Guillon, qui vient de publier son Journal d’un infréquentable, qui taillait des croupières à l’animateur de Salut les Terriens.







Le chroniqueur évincé de France Inter, de Canal +, et notamment de l’émission Salut les Terriens, a publié un livre sur ces dernières années. Certes, jamais Ardisson n’est explicitement cité dans celui-ci — rebaptisé Le patron.





Les attaques en règle ne manquaient pas. Et lors de son passage sur C à vous, voici comment il en remet une couche. Car, en dépit du surnom, la figure d’Ardisson se retrouve rapidement. Guillon explique que ce dernier pleurerait sur commande, parce que « ça l’humanise ». Sauf que « parfois il ne pleure pas au bon moment... On coupe et on refait la séquence pour qu’il pleure exactement là où il a décidé de pleurer puisqu’en conférence de rédaction on décide que Thierry pleure à tel moment ». Glauque.

La riposte d’Ardisson a été lapidaire : dans un communiqué vif, il dézingue son ancien animateur, évoquant des échecs répétés au cinéma, au théâtre. Conclusion, « il ne te reste plus que l’invention de fake news pour exister médiatiquement ».

La suite est virulente : « En dix ans, tu n’as jamais participé à aucune conférence de Salut les terriens ! et tu n’as pas davantage été présent lors des tournages des témoignages. En revanche, tu gagnais 10.000 euros par semaine et je comprends qu’aujourd’hui cela te manque cruellement. »

Un manque qui pousserait l’ancien animateur à « mentir et me dénigrer sans raison et sans preuve », poursuit Ardisson. De l’un à l’autre, « il y a une limite que tu franchis dans la honte ».

Et le sujet, revenu dans L’Instant M, de Sonia Devillers, ne manque pas de jeter de l’huile sur le feu...

En début d’année, c’est Frédéric Beigbeder qui s’en était pris à Ardisson, réglant des comptes lointains. Mais là encore, l’animateur avait dégainé une réponse velue.

Parce que définitivement, Ardisson, c’est le taulier... Chose étonnante, ou pas, Frédéric Beigbeder et Stéphane Guillon ont le même éditeur : Grasset.