L'inscription automatique à la bibliothèque, pour lever les freins à l'accès

(995645, Pixabay) (995645, Pixabay)

Ce projet s’inscrit dans le prolongement d’une mesure adoptée l’année dernière par une douzaine de bibliothèques régionales et nationales : la suppression des frais de retard sur le matériel destiné aux enfants. C’est la bibliothèque publique de San José qui lance le programme, en s’associant aux écoles des districts de San Jose Unified, Moreland, Mount Pleasant et Union.Cette mesure vise à accroître l’utilisation de la bibliothèque par les jeunes à faible revenu face aux obstacles qui les en empêchent la plupart du temps, a déclaré la porte-parole de la bibliothèque, Nancy Donnell.Selon Jill Bourne, la directrice de la bibliothèque publique de San José, les frais occasionnés par un livre en retard dissuadent les élèves de venir à la bibliothèque. Et ce, particulièrement chez les familles aux moyens limités.Elle déclare : « Nous ne percevions pas [les amendes]. Ils représentaient tout simplement une barrière : les impayés devenaient de plus en plus importantes. »Des données ont été recueillies au cours des six premiers mois suivants la suppression des frais et Bourne affirme qu’« il n’y a pas eu d’augmentation du nombre d’articles perdus, mais il y a eu une croissance significative du nombre d’utilisateurs, en particulier chez les adolescents ». Elle ajoute : « Il y aura des milliers d’enfants qui recevront leur première carte, sans faute. »Suite à l’approbation de cette mesure, José Magaña, membre du conseil du district scolaire San Jose Unified, a déclaré via une vidéo Facebook : « L’un des moyens les plus faciles pour éliminer le fossé en matière d’alphabétisation des enfants est tout simplement d’avoir accès aux livres. Que ce soit un accès à des livres imprimés ou à des ressources en ligne. »Et il ajoute : « Je veux m’assurer que tous les enfants, y compris le mien, disposent des ressources nécessaires pour réussir, afin que tous les enfants soient sur le même pied d’égalité face au monde difficile dans lequel nous vivons. »Magaña a déclaré à San José Spotlight : « L’idée est de créer un partenariat stratégique solide pour développer une infrastructure permettant aux étudiants d’avoir accès à toutes les ressources numériques et imprimées à l’aide d’une carte d’identité et de bibliothèque commune. »Les programmes des bibliothèques comprennent des clubs d'aide aux devoirs, des classes d'apprentissage et d'alphabétisation pour l'été en plus des milliers de livres et de médias disponibles dans les 25 établissements de la ville.D’ici l’année prochaine, Jill Bourne espère que l'initiative pourra inclure les 19 districts de la ville.Via KTVU Fox 2